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Muş'ta 103. yıl coşkusu anıta çelenk ve yürüyüşle başladı

Muş'ta Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve Kent Meydanı'ndan Atatürk Parkı'na yürüyüşle başladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Muş'ta 103. yıl coşkusu anıta çelenk ve yürüyüşle başladı

Muş'ta kutlama programı başladı:

Muş'ta Cumhuriyet'in 103. yılı nedeniyle düzenlenen resmi törenler Kent Meydanı'nda başladı. Muş Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Muş Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

törende yapılanlar:

Çelenk sunumunun ardından yürüyüş etkinliği düzenlendi. Program, Kent Meydanı'ndan başlayıp Atatürk Parkı'nda sona eren Cumhuriyet yürüyüşüyle devam etti ve kentteki kutlama takviminin başlangıcını oluşturdu.

vali avni çakır'ın mesajı:

Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değinerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Gençlerin iyi yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Vali Çakır, vatandaşları yarınki kutlama programına davet etti ve "Ben hepinize bu yağmurlu havada katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yarınki bayramda buluşmak üzere herkese iyi günler, iyi bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun" dedi.

katılımcılar:

Törene İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, vali yardımcıları, Vali Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Muş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk töreni ve yürüyüşle başladı

Muş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk töreni ve yürüyüşle başladı

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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