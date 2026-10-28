Beykoz buluşması: 39 ilçeden toplanan veriler İstanbul vizyonuna dönüştürülecek

buluşma Beykoz'da:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından sürdürülen İstanbul’u Dinliyoruz programının dördüncü durağı Beykoz oldu. Sultanbeyli, Bayrampaşa ve Arnavutköy'ün ardından düzenlenen etkinlik, Kavacık Yaşam Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve il başkan yardımcıları ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Toplantıda Beykoz'un mevcut sorunları, vatandaşların talepleri ve İstanbul'un geleceğine ilişkin proje ve öneriler masaya yatırıldı. Etkinlikte elde edilen verilerin, ilçe bazında derlenip bütüncül bir çalışma olarak İstanbul'un vizyonuna kazandırılması hedefleniyor.

buluşmada öne çıkan talepler ve yerel sorunlar:

Katılımcıların gündeminde yoğun olarak altyapı, taşkın ve yağış kaynaklı zararlar ile kırsal alanların ihtiyaçları yer aldı. İl Başkanı Abdullah Özdemir, özellikle sel olaylarına vurgu yaparak Beykoz'da yakın zamanda yaşanan yağışların etkilerinin hâlâ hissedildiğini belirtti. Muhtarlar ve mahalle temsilcilerinin köylerin ihtiyaçlarına dair talepleri dikkatle kaydedildi.

Özdemir, toplantının amacını Beykoz ölçeğinde İstanbul'un fotoğrafını çekmek ve buradan elde edilen çıktıları 39 ilçede yapılan çalışmalarla birleştirerek bir İstanbul Vizyon Belgesi ve revizyon raporuna dönüştürmek olarak özetledi. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da kutlama mesajı ileterek ülkenin hem iç hem dış politikasında daha istikrarlı bir konuma erişmesi hedeflerine atıfta bulundu.

veri toplama, değerlendirme ve sonraki adımlar:

Program süresince dile getirilen sorunlar, talepler ve öneriler sistematik biçimde kayıt altına alındı. Bu veriler ilgili çalışma kurulları tarafından değerlendirilecek ve ilçe bazında oluşturulacak raporlarla birleştirilecek. Amaç, 39 ilçeden gelen girdilerle kapsamlı, uygulamaya dönük bir vizyon belgesi hazırlamak.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, programın yerel yönetim ile vatandaş arasında köprü kurma açısından önemine değinerek katılımcılardan gelen öneri ve şikayetlerin sahada görünmeyen eksikliklerin tespiti için değerli olduğunu vurguladı. İl yöneticileri de medyanın süreçteki rolüne teşekkür etti ve halktan gelecek bildirimlerin takip edilerek somut kazanımlara dönüştürüleceğini ifade etti.

Etkinlik, katılımcıların görüş, talep ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi. Toplanan verilerin 39 ilçe ölçeğinde derlenmesiyle ortaya çıkacak çalışmanın, İstanbul'un önümüzdeki dönemdeki planlama ve hizmet önceliklerine yön vermesi hedefleniyor.

İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU