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Muş'ta eylül denetimleri: binlerce araç kontrol edildi, milyonluk ceza uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı 1-30 Eylül 2026 arasında 39 bin 839 araç kontrolü yaptı; 1.003 cezayla toplam 6 milyon 673 bin 135 lira ceza uygulandı, 272 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş'ta eylül denetimleri: binlerce araç kontrol edildi, milyonluk ceza uygulandı

Muş'ta eylül ayı trafik denetimleri ve eğitim çalışmaları

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yoğun trafik denetimi ve eğitim faaliyeti yürüttü. Çalışmaların hem denetim hem de bilinçlendirme odaklı olduğu belirtildi.

Denetimlerin kapsamı:

Bu dönemde jandarma ekipleri toplam 39 bin 839 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimler sonucunda bin 3 trafik cezası uygulandı ve ceza tutarının toplamı 6 milyon 673 bin 135 lira olarak kaydedildi. Ayrıca, kurallara aykırı tespit edilen 272 araç trafikten men edildi.

Eğitim faaliyetleri ve katılım:

Denetimlerle eş zamanlı düzenlenen eğitimlerde ise toplam 47 faaliyet gerçekleştirildi ve 2 bin 580 vatandaşa trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. Açıklamada, eğitimlerin sürücü ve yayaların trafik kurallarına uyumunu artırmayı hedeflediği belirtildi.

Verilen rakamlara göre uygulanan ceza tutarının ve eğitim katılımcılarının hacmi, jandarmanın eş zamanlı denetim ve bilinçlendirme stratejisini ortaya koyuyor. Yetkililer, denetimlerin kazaların önlenmesine katkı sağlaması ve trafik kurallarına uyumun artması için benzer çalışmaların süreceğini ifade etti.

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİNCE EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 39 BİN 839 ARAÇ VE...

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİNCE EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 39 BİN 839 ARAÇ VE SÜRÜCÜ KONTROL EDİLİRKEN, 6 MİLYON 673 BİN 135 LİRA TRAFİK CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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