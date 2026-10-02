Siverek'te ani sağanak günlük hayatı aksattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak, ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Kısa süreli ve yoğun yağış, günlük yaşamda aksamalara neden oldu.

Etkiler ve gözlemler:

Kısa süreli yağışın aniden başlaması nedeniyle birçok vatandaş sokakta ve cadde üzerinde yağmura hazırlıksız kaldı. Bazı kişiler şemsiyelerle dışarı çıkmayı tercih ederken, çoğu ilçe sakini yağmurdan korunmak için iş yeri ve diğer kapalı alanlara sığındı. Yağışın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

Meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bölge için yapılan yağış uyarısı kayda geçti. Uyarı öncesi veya sırasında ilçede hazırlıksız yakalananların olması, ani yağışların yaşam üzerindeki etkisini gösterdi.

Olay kısa sürdü; ancak vatandaşların anlık hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE ÖĞLEDEN SONRA ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, İLÇE SAKİNLERİNİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI.