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Kapıda unutulan anahtar hırsızlığa zemin hazırladı, zanlı tutuklandı

Samsun Canik'te kapıda unutulan anahtarı kullandığı iddia edilen A.K. (23), 10 bin lira ve banka kartlarını çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kapıda unutulan anahtar hırsızlığa zemin hazırladı, zanlı tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana gelen olayda, evde unutulduğu belirtilen anahtarın kapı üzerinde bulunması sonrası içeri girildiği öne sürüldü. Şüphelinin evden 10 bin lira nakit para ile muhtelif banka kartları aldığı bildirildi.

Soruşturma ve yakalama:

Olayı araştıran Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışma ve takip sonucunda şüphelinin A.K. (23) olduğunu tespit etti. A.K. yakalanarak gözaltına alındı; sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Bu tür olaylar, ev ve kişisel eşyaların güvenliğinin önemini ortaya koyuyor; anahtar, çanta ve değerli eşyaların kontrol edilmesi, benzer vakaların önlenmesinde temel bir adım olarak öne çıkıyor.

A.K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

A.K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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