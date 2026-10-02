Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Türkiye genelinde eş zamanlı gıda denetimi: piyasa değeri 61 milyon lira olan sahte ürünler ele geçirildi

81 ilde yürütülen 'Gıda Güvenliği' operasyonunda 3.050 personelin katılımıyla 1.908 adreste denetim yapıldı; piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte ürünler ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Türkiye genelinde eş zamanlı gıda denetimi: piyasa değeri 61 milyon lira olan sahte ürünler ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Gıda Güvenliği' operasyonu, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona; Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ortak yürüttü.

Denetimlere toplam 3 bin 50 personel katıldı; bunlar arasında 81 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Fikri Mülkiyet Suçları personeli ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli ekipler yer aldı. Ekipler 1.908 adreste kontrol ve inceleme yaptı.

uygulama ve iş birlikleri:

Operasyon, halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacıyla planlandı. Denetimlerde sahte marka, etiket ve ambalaj kullanımı ile taklit ve tağşiş şüphesi bulunan ürünlerin tespiti hedeflendi; uygulama aşamasında kolluk ile tarım müdürlükleri arasında koordinasyon sağlandı.

ele geçirilenler ve adli işlemler:

Denetimler sonucunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ele geçirildi. Ayrıca üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyallere de el konuldu. Operasyon kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı; denetim ve operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, görev alan birimlere ve operasyonlarda görevli personele teşekkür etti.

81 ilde düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte taklit ve...

81 ilde düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ele geçirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadıköy Sahrayıcedit'te elektrik panosundan çıkan yangın 14 kişinin tahliyesini...
images

bismil'de 3 yıldır aranan ve hakkında 29 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüp...
images

Adalet arayışı limanda: Filo Jet faciasının yakınları mahkeme sonrası yürüdü
images

Kapatıldığı belirtilen ruhsatsız ocakta göçük: madenci hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mardin'de kardeşlik türküleri: validen terörsüz sürece destek çağrısı

Kadıköy Sahrayıcedit'te elektrik panosundan çıkan yangın 14 kişinin tahliyesini gerektirdi

Vahdettin Köşkü'nde Şile'nin temsilcisi cumhurbaşkanıyla görüştü

Eğitim köprüsü: Tekin ile Kobakhidze ortak fırsatları konuştu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı