Türkiye genelinde eş zamanlı gıda denetimi: piyasa değeri 61 milyon lira olan sahte ürünler ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Gıda Güvenliği' operasyonu, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona; Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ortak yürüttü.

Denetimlere toplam 3 bin 50 personel katıldı; bunlar arasında 81 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Fikri Mülkiyet Suçları personeli ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli ekipler yer aldı. Ekipler 1.908 adreste kontrol ve inceleme yaptı.

uygulama ve iş birlikleri:

Operasyon, halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacıyla planlandı. Denetimlerde sahte marka, etiket ve ambalaj kullanımı ile taklit ve tağşiş şüphesi bulunan ürünlerin tespiti hedeflendi; uygulama aşamasında kolluk ile tarım müdürlükleri arasında koordinasyon sağlandı.

ele geçirilenler ve adli işlemler:

Denetimler sonucunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ele geçirildi. Ayrıca üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyallere de el konuldu. Operasyon kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı; denetim ve operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, görev alan birimlere ve operasyonlarda görevli personele teşekkür etti.

81 ilde düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ele geçirildi