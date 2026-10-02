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Karşıya geçmek istediği sırada çarpılan yaya Kastamonu'da hastaneye kaldırıldı

Kastamonu Cebrail Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa B., olay yerinde ilk müdahale sonrası Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karşıya geçmek istediği sırada çarpılan yaya Kastamonu'da hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Kastamonu'nun Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa B.'ye bir otomobil çarptı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GY 4172 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle yayayı yola savurdu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu haber verdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerdeki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan Mustafa B., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı; olayın oluş şekli ve sorumluluk hakkında soruşturma sürüyor.

KASTAMONU’DA CUMHURİYET MEYDANINDA KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI. YARALANAN YAYA...

KASTAMONU’DA CUMHURİYET MEYDANINDA KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI. YARALANAN YAYA HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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