Van’da jandarmadan yaldızlı Tevrat operasyonu: 310 santimetrelik deri rulo ele geçirildi

Van’da jandarmadan yaldızlı Tevrat operasyonu

Van’ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, deri üzerine altın yaldız işlemeli ve İbranice yazılar taşıyan bir kitabın ele geçirildiği bildirildi. Van Valiliği açıklamasına göre eser, üzerinde şamdan ve Davut Yıldızı sembolleri bulunan bir rulo şeklinde bulundu.

operasyonun ayrıntıları:

Valilik açıklamasında, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Takipli KOM Faaliyeti" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda, 1 adet 310 santimetre uzunluğunda deri üzerinde şamdan, Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar bulunan ve Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak M.D. (E/53) isimli şüphelinin yakalandığı ve adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

bulgunun niteliği ve sonraki süreç:

Valilik, ele geçirilen materyalin uzman incelemesiyle tarihî ve kültürel değerinin belirleneceğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, "güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" ifadesine yer verildi. Yetkililer, delillerin korunarak adli sürecin işletildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE DERİ ÜZERİNDE ŞAMDAN, DAVUT YILDIZI SEMBOLLERİ İLE İBRANİCE YAZILAR OLAN ALTIN YALDIZ İŞLEMELİ TEVRAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.