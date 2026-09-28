Muş'ta odunlukta başlayan tandır yangını ev ve direği tehdit etti

Muş'ta odunlukta çıkan yangın söndürüldü:
Edinilen bilgiye göre, Muş Sanayi Sitesi karşısında bulunan müstakil bir evin odunluk bölümünde, tandır yakıldığı sırada alevlerin odunlara sıçraması sonucu yangın çıktı.
yangının yayılması ve etkilenen alan:
Kısa sürede odunluğu saran alevler, yakınındaki elektrik direğine de sıçradı.
itfaiye müdahalesi ve hasar:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.
MUŞ’TA MÜSTAKİL BİR EVİN ODUNLUK VE TANDIRLIK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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