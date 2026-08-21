Mustafakemalpaşa'da miniklere iki bavul dolusu neşe

Mustafakemalpaşa'da yeni çocuk oyunu prömiyer yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan yeni çocuk oyunu İki Bavul Dolusu, Mustafakemalpaşa'da düzenlenen ilçe şenliğinde ilk kez minik seyircilerle buluştu. Bursa'nın Fethinin 700. Yılı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan oyun, çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Oyun ve öyküsü:

Oyun, sirke geç kalan ve Bay Godo tarafından kovulma tehlikesi yaşayan iki palyaçonun başından geçenleri konu alıyor. Binecekleri treni kaçıran palyaçolar, sokakta, durakta ve parkta süren yolculukları sırasında tiyatronun günlük yaşamın her alanında var olabileceğini keşfediyor. Bavulların açılmasıyla sahne renkleniyor; hikâye, çocukları kahkaha ve sürprizlerle dolu bir düş dünyasına taşırken dayanışma, paylaşma ve dostluk gibi değerleri de ön plana çıkarıyor.

Sahne ve sezon planı:

Nedim Buğral'ın kaleme aldığı, Kutlay Akbal'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Hülya Köseoğlu ile Utku Çubukçuoğlu rol alıyor. Eğlenceli anlatımı ve canlı sahne tasarımıyla dikkat çeken prodüksiyon, Mustafakemalpaşa'daki prömiyerinde beğeni topladı. İki Bavul Dolusu, sezon boyunca Bursa'nın farklı noktalarında çocuklarla buluşmaya devam edecek ve ilçe şenliklerinin programında yer almaya devam edecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU’NUN YENİ ÇOCUK OYUNU ‘İKİ BAVUL DOLUSU’, MUSTAFAKEMALPAŞA’DA DÜZENLENEN İLÇE ŞENLİĞİNDE İLK KEZ MİNİK TİYATROSEVERLERLE BULUŞTU.