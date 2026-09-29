Mustafakemalpaşa'da saman yangını: binlerce balya, traktör ve yem makinesi zarar gördü

Olayın gelişimi

Yangın, saat 06.00 sıralarında Yenidere Mahallesi Karaoğlan yolu üzerindeki bir çiftliğin samanlık bölümünde başladı. Saman balyalarının yoğun olduğu alanda alevler kısa sürede büyüdü ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve tahliye:

İhbarın ardından bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çiftliğin diğer bölümlerine ve hayvanların bulunduğu alana sıçraması engellendi. Ekipler ve çiftlik çalışanlarının ortak çalışmasıyla büyükbaş hayvanlar güvenli bölgeye alındı.

Yangında yaklaşık 5 bin balya saman tamamen yanarken, bir traktör kullanılamaz hale geldi ve yem karma makinesi de kısmen zarar gördü.

Soğutma çalışmaları ve inceleme:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgeye BUSKİ ve Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından 4 tanker, Yol Bakım ve Onarım ekipleri tarafından ise 2 kepçe sevk edildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Gelişmeler AKOM tarafından takip edilirken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

BURSA’NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİĞİN SAMANLIK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 5 BİN BALYA SAMAN İLE BİR TRAKTÖR YANARKEN, YEM KARMA MAKİNESİ DE ZARAR GÖRDÜ. YANGINDA ÇİFTLİKTE BULUNAN BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İSE SON ANDA GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARILDI.