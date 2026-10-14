Müstakil evini sergiye çeviren ev hanımı duvarlarına çocukluk hayallerini yansıtıyor

evin dönüşümü ve başlangıcı:

Hafize Bayar, 55 yaşında, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde iki yıl önce yaptırdıkları müstakil ev ve hobi bahçesini güzelleştirmek amacıyla duvarlara renk katmaya başladı. Ailesinin desteğiyle başlayan çalışma, Bayar’ın hayal gücüyle büyüdü ve kısa sürede evin neredeyse tüm dış cephelerine yayıldı.

çizimlerin temaları ve kapsamı:

Bayar, duvarlarda Bremen mızıkacıları, teneke kutularda çiçekler, doğa çizimleri ve çeşitli hayvan figürleri gibi farklı motiflere yer verdi. Kendi ifadesiyle hiçbir eğitim almadan başladığı çalışmaları, bir duvardan bütün cephelere uzandı ve onu adeta bir duvar sanatçısı haline getirdi.

ziyaretçi ilgisi ve hedefleri:

Oluşan renkli cepheler, ilçe halkı ve şehir dışından gelenlerin ilgisini çekiyor; ziyaretçiler evi sık sık "cennet bahçesi" benzetmesiyle tanımlıyor ve fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor. Bayar, gelenlerin beğenisinin kendisini motive ettiğini ve ileride ilçenin diğer gezilecek noktalarında da benzer çalışmalar yaparak ziyaretçilere güzel anılar sunmayı hedeflediğini belirtiyor.

Hafize Bayar, çocukluk hayallerini duvarlara taşıyarak hem kişisel bir tatmin sağladığını hem de Çekerek’in turistik dokusuna küçük bir katkı sunduğunu söylüyor. Ev, şu anda fotoğraf noktası haline gelmiş durumda ve ilçeye gelenlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

HAFİZE BAYAR, HİÇBİR EĞİTİM ALMADAN EVİNİN DUVARLARINA ÇİZDİĞİ RESİMLERLE ÇOCUKLUK HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ.