Sarıgöllü avcı uluslararası sahnede: Karataş Türkiye forması giyecek

Sarıgöllü avcı milli takım kadrosuna girdi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden avcı Ethem Tolga Karataş, Uşak'ta düzenlenen St. Hubert Milli Takım Seçmelerinde elde ettiği dereceyle milli takıma seçildi. Karataş, 24 Ekim'de Sırbistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

seçmelerde öne çıkanlar:

Uşak'taki seçmelerde Karataş ile mücadele eden av köpekleri de başarılı performans gösterdi. Sarı-beyaz renkli Şereften Hugo ikincilik, siyah renkli Dora ise üçüncülük elde ederek turnuvaya önemli katkı sağladı. Bu dereceler, Karataş'ın milli takıma dahil edilmesinde belirleyici oldu.

hazırlık, deneyim ve yaklaşım:

Küçük yaşlardan itibaren avcılığa ve av köpeklerine ilgi duyduğunu söyleyen Karataş, avcılığı bilinçli ve kanunlara uygun şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Bir dönem Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüttüğünü belirten Karataş, yoğun bir hazırlık dönemine girdiğini ifade etti.

Karataş, 'Avcılık benim için önemli bir spor dalı. Küçük yaşlardan bu yana avcılığa ve av köpeklerine ilgi duyuyorum. Bilinçli ve kanunlara uygun şekilde avcılık yaptım. Şimdi ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için 24 Ekim’de Sırbistan’da yapılacak yarışmaya hazırlanıyorum. Çalışmalarımı artırdım.' şeklinde konuştu.

Milli takım kadrosuna seçilmesiyle birlikte Karataş, hem kişisel performansını hem de av köpeklerinin kondisyonunu artırmaya yönelik antrenmanlarını yoğunlaştırdı. Sırbistan'daki şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini belirtti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAŞAYAN AVCI ETHEM TOLGA KARATAŞ, UŞAK’TA DÜZENLENEN ST. HUBERT MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ’NDE ELDE ETTİĞİ DERECEYLE 24 EKİM’DE SIRBİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI.