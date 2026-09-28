Konya'da birlik gecesi: Konyaspor ile Filistin milli takımı dostluk maçında buluşuyor

Hazırlıklar tamam:

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı için son hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu. 30 Eylül Çarşamba günü Konya'da yapılacak etkinlikler sabah 09.00'dan geceye kadar sürecek; kent bu tarih boyunca Filistin günü havasına girecek.

Maç ve etkinlik programı:

Karşılaşma, 30 Eylül saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, maç gecesinin yalnızca bir futbol randevusu olmadığını belirterek tribünlerin desteğinin ücretsiz ve biletsiz şekilde sağlanacağını söyledi. Başkan Atiker, "Bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım" çağrısını yaptı ve tribünlerde yükselecek her sesin Filistinli kardeşlere bir kardeşlik mesajı olacağını vurguladı.

Gün boyunca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programlar ise sabah 09.00'da başlayacak. Uluslararası hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve diğer aktörlerin katılımıyla bir rapor yayımlanacak; gençlik forumu, paneller ve tematik sergiler ile görsel sanat etkinlikleri Konya'da Filistin meselesini farklı boyutlarıyla ele alacak.

Yetkililerin ortak mesajı:

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz çarşamba akşamı Filistin Milli Futbol Takımı'na karşı oynamayacağız, Filistin Milli Takımı'yla beraber burada bir maç yapacağız" dedi. Palut, Filistinli oyuncuların zor koşullarda mesleklerini icra etmeye çalıştığını, bunun takdir edilmesi gerektiğini ifade etti ve maçın futbolun birleştirici gücünü ortaya koyacağını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise ilk defa rekabetin olmadığı bir maça çıkılacağını, karşılaşmanın dostluk ve kardeşlik ekseninde gerçekleşeceğini söyledi. Altay, Filistin milli takımının Konya'ya gelmesinin bile başlı başına önemli bir adım olduğunu vurguladı ve "Kazanan kardeşlik olacak ve dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

Altay, programların kapsamına da değinerek Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki forumda Bilal Erdoğan, Mesut Özil, Taha Akgül, Harun Erdenay ve Şahika Ercümen gibi isimlerin yer alacağını aktardı. Ayrıca fuar alanındaki sergiler ve sanat etkinlikleriyle katılımcılara Filistin meselesinin çeşitli yönleri anlatılacak.

Yetkililer ortaklaşa çağrı yaparak sadece kent merkezini değil, ilçeler ve çevre illerden de Konya'ya davet yaptıklarını; bu buluşmanın "Aynı taraftarız, aynı taraftayız" söylemiyle temsil edileceğini bildirdiler. Organizasyonun ev sahibi olarak Konyaspor kulübü, yönetim, teknik heyet ve futbolculara teşekkür edildi ve tüm Konyalılar maça davet edildi.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da oynanacak dostluk maçı ve maç öncesi yapılacak etkinliklerle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Maç günü sabahtan geceye kadar yapılacak etkinlikler ve oynanacak maç ile Konya'da Filistin günü olacak.