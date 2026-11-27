Mut'ta yürütülen arama çalışmaları:

Mersin'in Mut ilçesinde 22 Kasım'da kaybolan 90 keçi için AFAD, jandarma, dron ekipleri ve vatandaşların katılımıyla başlatılan arama çalışmaları devam etti. Günler süren titiz çalışmalar sonucunda, ekiplerin saha taramasıyla 40 keçi Damlıçamı mevkiinde sağ olarak bulundu.

olayın seyri ve kayıplar:

Edinilen bilgiye göre, Serkan ve Furkan Altıkat kardeşlerin küçükbaşlarının bulunduğu ağıla yaklaşık 5 gün önce bir kurt girdi. İlk değerlendirmelerde, yapılan aramalarda 8 keçi birbirine yaklaşık 1 kilometre aralıklarla telef halde bulundu. Bu durum üzerine kaybolan diğer hayvanların bulunması amacıyla arama alanı genişletildi.

bulunan hayvanlar ve arama bölgeleri:

Ekipler, Göktepe, Derepazarı, Yellibel, Güzle, Çampınar, Kızılalan, Kızıldağ ve Yarıkkaya bölgelerinde çalışma yürüttü. Sahada yürütülen operasyonlarda ortaya çıkan sonuçlara göre 40 keçi sağ olarak tespit edildi ve ilgili mevkiye getirildi; kalan hayvanların bulunması için arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Altıkat kardeşlerin açıklaması:

Hayvanlarının bir bölümünün bulunmasıyla sevinç yaşayan Serkan ve Furkan Altıkat kardeşler, kalan keçileri bulmak için arama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Altıkat kardeşler, 5 gündür aradıkları maldan 40 tanesinin Damlıçamı mevkiinde bulunduğunu ve şu anda her bölgede aramaya devam ettiklerini, kayıp olan 10 hayvanı bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

SERKAN VE FURKAN ALTIKAT KARDEŞLER