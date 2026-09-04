Dolar 48,4336 +0,04%
Euro 56,3179 +0,03%
Bist 14.062,63 +0,93%
Altın Gram 7.041,23 -0,40%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,55 +0,03%
--°

Müzik ve spor tavşanburnu'nda buluştu: MilyonFest Didim coşkusu

MilyonFest Didim, Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda başladı; iki sahne, çeşitli tarzlarda konserler ve Streetball, CrossFit, Zumba etkinlikleriyle 4-5-6 Eylül'de devam edecek.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:43

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 09:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Müzik ve spor tavşanburnu'nda buluştu: MilyonFest Didim coşkusu

MilyonFest Didim'de ilk gün coşkusu

Didim'de düzenlenen MilyonFest, Tavşanburnu Tabiat Parkında başlayarak ilk günü yoğun katılım ve renkli görüntülerle geride bıraktı. Gün boyunca festival alanını dolduran katılımcılar, iki sahnede gerçekleşen performanslar ve paralel etkinliklerle festival atmosferini yaşadı.

sahneler ve performanslar:

Kırmızı Sahne programı Keşif Sahnesi ile açıldı; gün içinde Deja-vu, OZBİ, Dedublüman ve Pinhani sahne alarak müzik dolu anlar sundu. Siyah Sahne ise Mary Jane Hits, Metal Art, Proof, Repentless ve Onur Emek Metallica Night performanslarıyla farklı müzik türlerini bir araya getirdi. İki sahnede art arda gerçekleşen setler, ziyaretçilere gün boyu seçim imkânı sağladı.

yan etkinlikler ve festival akışı:

Müzik programının yanı sıra festival alanında Streetball Turnuvası, MilyonFest Koşusu, CrossFit Alanı, Zumba Workshop ve Kitap Günleri gibi etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar spor ve kültür aktivitelerine de yoğun ilgi gösterdi; etkinlikler gün boyunca hareketli bir atmosfer yarattı. MilyonFest Didim, planlandığı üzere 4-5-6 Eylül tarihlerinde konser ve etkinliklerle devam edecek.

MİLYONFEST DİDİM, MÜZİK VE SPORUN BİR ARAYA GELDİĞİ FESTİVAL PROGRAMIYLA DİDİM’DE BAŞLADI....

MİLYONFEST DİDİM, MÜZİK VE SPORUN BİR ARAYA GELDİĞİ FESTİVAL PROGRAMIYLA DİDİM’DE BAŞLADI. TAVŞANBURNU TABİAT PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FESTİVALİN İLK GÜNÜ, YOĞUN KATILIM VE RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE GERİDE KALDI. GÜN BOYUNCA FESTİVAL ALANINI DOLDURAN KATILIMCILAR, İKİ FARKLI SAHNEDE GERÇEKLEŞEN PERFORMANSLARLA MÜZİĞİN TADINI ÇIKARDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Su buharıyla prostat küçültme: Rezum tedavisinin işleyişi ve hasta seçimi
images

Tuz Pazarı Camii'nde sıvaların dökülmesi 1479'den kalma bezemeleri açığa çıkardı
images

Zabıta haftasında çocuklara güvenli okul yolu eğitimi
images

Başkan Özlü Başiskele’nin üretken kadınlarıyla projeleri ve emekleri konuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta 200 yıllık zabıta geleneği çocuk şenliğinde buluşacak

Kadıköy'de 365. randevu: fenerbahçe ile beşiktaş yeniden karşılaşıyor

Emeklilikte tüpleri bırakıp camı sanatla buluşturan ustanın hikâyesi

Su buharıyla prostat küçültme: Rezum tedavisinin işleyişi ve hasta seçimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı