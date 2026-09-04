Müzik ve spor tavşanburnu'nda buluştu: MilyonFest Didim coşkusu

MilyonFest Didim'de ilk gün coşkusu

Didim'de düzenlenen MilyonFest, Tavşanburnu Tabiat Parkında başlayarak ilk günü yoğun katılım ve renkli görüntülerle geride bıraktı. Gün boyunca festival alanını dolduran katılımcılar, iki sahnede gerçekleşen performanslar ve paralel etkinliklerle festival atmosferini yaşadı.

sahneler ve performanslar:

Kırmızı Sahne programı Keşif Sahnesi ile açıldı; gün içinde Deja-vu, OZBİ, Dedublüman ve Pinhani sahne alarak müzik dolu anlar sundu. Siyah Sahne ise Mary Jane Hits, Metal Art, Proof, Repentless ve Onur Emek Metallica Night performanslarıyla farklı müzik türlerini bir araya getirdi. İki sahnede art arda gerçekleşen setler, ziyaretçilere gün boyu seçim imkânı sağladı.

yan etkinlikler ve festival akışı:

Müzik programının yanı sıra festival alanında Streetball Turnuvası, MilyonFest Koşusu, CrossFit Alanı, Zumba Workshop ve Kitap Günleri gibi etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar spor ve kültür aktivitelerine de yoğun ilgi gösterdi; etkinlikler gün boyunca hareketli bir atmosfer yarattı. MilyonFest Didim, planlandığı üzere 4-5-6 Eylül tarihlerinde konser ve etkinliklerle devam edecek.

MİLYONFEST DİDİM, MÜZİK VE SPORUN BİR ARAYA GELDİĞİ FESTİVAL PROGRAMIYLA DİDİM’DE BAŞLADI. TAVŞANBURNU TABİAT PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FESTİVALİN İLK GÜNÜ, YOĞUN KATILIM VE RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE GERİDE KALDI. GÜN BOYUNCA FESTİVAL ALANINI DOLDURAN KATILIMCILAR, İKİ FARKLI SAHNEDE GERÇEKLEŞEN PERFORMANSLARLA MÜZİĞİN TADINI ÇIKARDI.