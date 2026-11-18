Kocaeli'de servis aracı denetimleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde servis araçlarına yönelik yaygın denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların teknik donanımları, fiziki durumları ile sürücülerin belgeleri ve mesleki yeterlilikleri detaylı şekilde kontrol edildi.

Denetim kapsamı:

Ekipler, araçların emniyet donanımı ve yolcu taşıma koşullarına uygunluğunu inceledi; ayrıca sürücülerin kimlik, ehliyet ve mesleki yeterlilik belgeleri kontrol edildi. Kontroller sırasında öncelik, özellikle öğrenci taşımacılığında güvenliğin sağlanmasına verildi.

Sonuçlar ve uyarılar:

Toplam 6 bin 380 servis aracı denetlenirken, evrak eksikliği tespit edilen 1 bin 799 araç ve sürücüsü hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulandı. Denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uyma ve araçlarda gerekli güvenlik tedbirlerini alma konularında uyarılar yapıldı.

KOCAELİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERVİS ARACI DENETİMLERİNDE 6 BİN 380 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, EVRAK EKSİĞİ TESPİT EDİLEN 1 BİN 799 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İŞLEM UYGULANDI.