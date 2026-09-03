Nakil minibüsü köprüye çarparak çaya düştü

Çaya uçan diyaliz nakil minibüsü köprüye çarparak durdu

Çorum’un İskilip ilçesi Büyüktaş Mahallesi Tosya Caddesi'nde meydana gelen kazada, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs çaya düştü. Olayda toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Erol K. idaresindeki 19 AFM 754 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Araç ardından demir korkuluklara vurdu ve yaklaşık 4 metre yükseklikten çaya uçtu. Minibüs, çayın üzerindeki demir yaya köprüsüne çarparak durabildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı; tedavi altına alınanlardan Naciye K. daha sonra Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Teslime A. (76), Emine Y. (71), Naciye K., Erol K. (27) ve N.A. (17) yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE DİYALİZ HASTALARININ TAŞINDIĞI MİNİBÜSÜN ÇAYA UÇMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.