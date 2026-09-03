Dolar 48,3020 +0,01%
Euro 56,3160 +0,32%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.017,75 +2,36%
EUR/USD 1,1631 +0,34%
Brent Petrol 95,80 +0,18%
--°

Namaz sırasında tekmelenen kedi için soruşturma: şüpheli gözaltında, gönüllüler arıyor

Erzurum Adalar Camii’ndeki yatsı namazında kedinin tekmelenmesi üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli gözaltına alındı; hayvanseverler kediyi arıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Namaz sırasında tekmelenen kedi için soruşturma: şüpheli gözaltında, gönüllüler arıyor

olayın görüntüleri ve soruşturma:

25 Ağustos 2026 tarihinde Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cemaatin önünde dolaşan bir kedi namaz kılan birinin ayaklarının arasına girmeye çalışırken ilgili şahsın kediyi tekmelediği görülüyor. Tekmenin etkisiyle kedi havalanıp imamın kafasına çarparak yere düşüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı, başsavcılık soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.

hayvan severlerin tepkisi ve arama çalışmaları:

Görüntülerin yayılmasıyla kentte geniş bir tepki oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından hayvanseverler Adalar Camii'nin bahçesinde ve çevresinde kediyi bulmak için arama yaptı; ancak yapılan incelemede kedi henüz bulunamadı. Hayvan sever Günay Şengüllendi camiye gelerek duruma tepki gösterdi ve "Sosyal medyada bu haberi gördüğüm zaman çok üzüldüm. Bizim dinimiz yerdeki ve gökteki tüm canlılara merhamet etmeyi emreder. Camide namaz kılan birinin böyle davranması çok üzücü." dedi.

Hayvanseverler, kedinin bulunması halinde sağlık durumunun kontrol edilmesi ve gerekli bakımın sağlanması için hazırlıklı bekliyor. Başsavcılığın açıkladığı üzere soruşturma devam ediyor; gönüllüler aramalarını sürdürüyor. Olay, sokak hayvanlarının korunması ve ibadet mekânlarındaki davranış kuralları konusunda yerel düzeyde tartışmalara neden oldu.

OLAY ANI

OLAY ANI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uşak'ta takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Beyşehir'de ardı ardına üç kaza: dört kişi hastaneye kaldırıldı
images

Kocasinan'da çarpışmanın ardından otomobil bina duvarına çarptı
images

Soruşturma derinleşiyor: Bolu'da 34,3 milyonluk 'hayali mesai' ödemesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uşak'ta takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

bursaspor evinde farklı kazandı, teknik direktörler maçın ana hatlarını değerlendirdi

Beyşehir'de ardı ardına üç kaza: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Vali Arslan sahada: kokarcaya rağmen fındık rekoltesi yükseliyor

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı