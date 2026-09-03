Namaz sırasında tekmelenen kedi için soruşturma: şüpheli gözaltında, gönüllüler arıyor

olayın görüntüleri ve soruşturma:

25 Ağustos 2026 tarihinde Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cemaatin önünde dolaşan bir kedi namaz kılan birinin ayaklarının arasına girmeye çalışırken ilgili şahsın kediyi tekmelediği görülüyor. Tekmenin etkisiyle kedi havalanıp imamın kafasına çarparak yere düşüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı, başsavcılık soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.

hayvan severlerin tepkisi ve arama çalışmaları:

Görüntülerin yayılmasıyla kentte geniş bir tepki oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından hayvanseverler Adalar Camii'nin bahçesinde ve çevresinde kediyi bulmak için arama yaptı; ancak yapılan incelemede kedi henüz bulunamadı. Hayvan sever Günay Şengüllendi camiye gelerek duruma tepki gösterdi ve "Sosyal medyada bu haberi gördüğüm zaman çok üzüldüm. Bizim dinimiz yerdeki ve gökteki tüm canlılara merhamet etmeyi emreder. Camide namaz kılan birinin böyle davranması çok üzücü." dedi.

Hayvanseverler, kedinin bulunması halinde sağlık durumunun kontrol edilmesi ve gerekli bakımın sağlanması için hazırlıklı bekliyor. Başsavcılığın açıkladığı üzere soruşturma devam ediyor; gönüllüler aramalarını sürdürüyor. Olay, sokak hayvanlarının korunması ve ibadet mekânlarındaki davranış kuralları konusunda yerel düzeyde tartışmalara neden oldu.

OLAY ANI