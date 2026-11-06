Narenciyede sezon coşkusu: 7 milyon ton ve 2 milyar dolarlık beklenti

Narenciyede sezon başladı, beklentiler yüksek

Türkiye'de erkenci hasatlarla başlayan turunçgil sezonunda verim ve kaliteye ilişkin olumlu sinyaller geliyor. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, bu yıl yalnızca turunçgillerde değil tüm yaş meyve ve sebze sektöründe bereketli bir sezon öngördüklerini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada, narenciyede yurt genelinde yaklaşık 7 milyon ton ürün beklendiği ve bunun hem üretici gelirlerine hem de ülke ekonomisine olumlu yansıyacağı vurgulandı.

hasat ve lojistik süreci:

Sezonun erken dönem ürünleri Mersin başta olmak üzere Çukurova'da toplandı; limon, mandalina ve portakal gibi erkenci türlerin hasadı sürüyor. İhracat için yaklaşık 15 gün önce karayoluyla sevkiyatlara başlandığı, diğer ulaşım şekilleri için ise hazırlıkların devam ettiği bildirildi. Özellikle denizyolu taşımacılığı için izinlerin alındığı ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilk gemilerin kısa sürede yola çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte Karadeniz rotasında sevkiyatların başladığı; ancak savaşlar ve güvenlik riskleri nedeniyle bazı gemi firmalarının çekimser kaldığı, sigorta şirketlerinin de büyük risklere karşı temkinli hareket ettiği belirtildi. Kaçmaz, bu sıkıntıların koordinasyonla aşılmaya çalışıldığını ve sürecin krizi fırsata çevirme odaklı yönetildiğini ifade etti.

sektörün ekonomik ağırlığı ve politika adımları:

Turunçgil ve genel olarak yaş sebze-meyve sektörü ekonomide önemli bir yere sahip. Tarım Bakanlığı verilerine göre bu sektörden geçimini sağlayan kişi sayısı 12 milyon 500 bin olarak veriliyor. Turunçgillerin ihracattan elde ettiği döviz girdisi ise yılda yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaçmaz, sektörün artık bir alt grup olmaktan çıkıp başlı başına bir sektör haline geldiğini belirtti. İç tüketimi artırmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, rakip pazarlardan örnek verdi: 49 milyon nüfuslu İspanya'da iç tüketim neredeyse 4 milyon tona yakın. Türkiye'de iç tüketim dengesi sağlanabilirse hem üreticinin hem de tüketicinin kazançlı çıkacağı ifade edildi.

üretim uygulamaları ve destekler:

Bakanlığın uygulamaya koyduğu düzenlemeler de sektöre destek sağlıyor. Bitkisel Üretim Planlaması'nın 1 Ocak 2026 itibarıyla hayata geçirilmesi, biyolojik mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılması, araştırma enstitülerinde faydalı böcek üretimlerinin başlaması ve reçete uygulamalarının devreye girmesi sevindirici gelişmeler olarak öne çıktı. Kaçmaz, bu önlemlerin kalite ve verim üzerinde olumlu etkiler yaratacağını kaydetti.

Sonuç olarak üretim sezonunun verimli geçtiği; lojistik, sigorta ve uluslararası konjonktür kaynaklı sıkıntıların ise kısa vadede çözülmesi halinde hem ihracatçı hem üretici hem de tüketici açısından olumlu bir sezon beklendiği vurgulandı. Saha aktörlerinin hedefi, ürünün yurt içi talep ve dış pazarlarla dengeli biçimde değerlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Sezon başladı 7 milyon ton ürün bekleniyor: Her yıl 2 milyar dolar döviz getiren turunçgillerde bereket