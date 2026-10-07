Narkotik köpeği Dora'nın takibiyle Karabük'te 3 kişi tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda narkotik madde arama köpeği Dora ile saha aramaları gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasında 5 parça halinde toplam 9,14 gram metamfetamin, 6 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoidin yaklaşık 8 bin 600 içimlik olduğu bildirildi.

operasyon detayları:

Operasyon, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik saha çalışmaları sonucu planlandı ve uygulandı. Narkotik köpeği Dora'nın yönlendirmesiyle yapılan aramalarda ele geçirilen maddelerin parça sayıları ve türleri kayıt altına alındı. Elde edilen bulgular kriminal inceleme için emniyet birimlerine teslim edildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gençleri ve geleceği uyuşturucudan korumak amacıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonun, bölgede uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.

KARABÜK’TE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9,14 GRAM METAMFETAMİN İLE PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ 8 BİN 600 İÇİMLİK SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.