Dolar 49,1899 +0,03%
Euro 55,0784 -0,48%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.546,26 -1,14%
EUR/USD 1,1198 -0,57%
Brent Petrol 101,23 +0,65%
--°

Narkotik köpeği Dora'nın takibiyle Karabük'te 3 kişi tutuklandı

Karabük'te Dora'nın katıldığı operasyonda 8 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid ile 9,14 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 23:14

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 23:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Narkotik köpeği Dora'nın takibiyle Karabük'te 3 kişi tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda narkotik madde arama köpeği Dora ile saha aramaları gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasında 5 parça halinde toplam 9,14 gram metamfetamin, 6 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoidin yaklaşık 8 bin 600 içimlik olduğu bildirildi.

operasyon detayları:

Operasyon, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik saha çalışmaları sonucu planlandı ve uygulandı. Narkotik köpeği Dora'nın yönlendirmesiyle yapılan aramalarda ele geçirilen maddelerin parça sayıları ve türleri kayıt altına alındı. Elde edilen bulgular kriminal inceleme için emniyet birimlerine teslim edildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gençleri ve geleceği uyuşturucudan korumak amacıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonun, bölgede uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.

KARABÜK’TE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9,14 GRAM METAMFETAMİN İLE...

KARABÜK’TE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9,14 GRAM METAMFETAMİN İLE PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ 8 BİN 600 İÇİMLİK SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keçiören'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş görüntüleri adliyeye taşıdı
images

Sollama iddiası: İnegöl'de motosiklet önce otomobile sonra park halindeki araca...
images

Kastamonu'da domuz sürüsüne çarpan araçta 2 kişi yaralandı
images

Berlin'de üçüncü yıl anmasında Filistin gösterilerine polis müdahalesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Keçiören'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş görüntüleri adliyeye taşıdı

Sollama iddiası: İnegöl'de motosiklet önce otomobile sonra park halindeki araca çarptı

Kastamonu'da domuz sürüsüne çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Berlin'de üçüncü yıl anmasında Filistin gösterilerine polis müdahalesi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı