narlıdere'de ağaç kesimi sırasında ölüm
İzmir'in Narlıdere ilçesinde ağaçlık bir alanda kesim yaparken bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu işçi Şerif Ali Yılmaz (54) hayatını kaybetti.
olayın ayrıntıları:
Edinilen bilgiye göre, alanda ağaç kesimi yapan Yılmaz'ın kestiği ağacın üzerine devrildiği ve ağacın başına isabet etmesiyle Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
soruşturma ve işlemler:
Yılmaz'ın cenazesi adli inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
HAYATINI KAYBEDEN ŞERİF ALİ YILMAZ (54)
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