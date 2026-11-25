Çiğli'de şofbenin içindeki gizli depo: 2 bin 177 uyuşturucu hap bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri takip sonucu bir ikamette arama yaptı ve çok sayıda hap ele geçirdi.

operasyon ve arama:

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda şüpheli E.C.K. (33) hakkında işlem başlatıldı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, hapların bir bölümünün şofben içerisine gizlendiği belirlendi.

ele geçirilen miktar ve işlem:

Aramalarda 42 kutu içinde toplam 2 bin 177 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan miktar ve kullanılan gizleme yöntemi, polis takibi ve arama tekniklerinin etkisini gösterirken, benzer vakalarda saklama yerlerinin çeşitliliğinin soruşturma süreçlerini etkilediği dikkat çekiyor.

ELE GEÇİRİLENLER