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Nasrullah meydanı'nda halk sağlığı sokağı yoğun ilgi gördü

Kastamonu'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Nasrullah Meydanı'nda kurulan 'halk sağlığı sokağı' vatandaşlara ücretsiz tarama ve eğitim sundu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nasrullah meydanı'nda halk sağlığı sokağı yoğun ilgi gördü

Nasrullah Meydanı'nda kurulan halk sağlığı sokağı

Kastamonu'da Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Nasrullah Meydanı'nda "halk sağlığı sokağı" oluşturuldu. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak tansiyon, kan şekeri, karbonmonoksit ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı; kanser taramaları da gerçekleştirildi.

Yapılan testler ve verilen bilgiler:

Stantlarda sadece test yapılmakla kalınmadı; ziyaretçilere obezite, fiziksel aktivite, hastalıklarda beslenme, diyabet, hipertansiyon, gebe okulu, kalp sağlığı, aile hekimliği sistemi, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, sigarayı bırakma, kanser taramaları ve organ bağışı konularında bilgilendirme yapıldı. Uzman ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yetkililerin açıklamaları ve katılım:

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da etkinliği ziyaret ederek yürütülen çalışmalarda bilgi aldı. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emire Er, etkinliğin amacının vatandaşları sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmek olduğunu belirtti. Dr. Er, "Bu seneki Halk Sağlığı Haftamızın sloganı her gün halk sağlığıdır. Dolayısıyla biz, 'her gün halk sağlığı' sloganıyla vatandaşlarımıza burada halk sağlığı alanında verdiğimiz hizmetleri tanıtıyoruz. Açtığımız stantlarda kronik hastalık taramalarından bahsediyoruz. Yine hareketli hayat ve sağlıklı beslenme standımız var. İlimiz genelindeki sigara bırakma polikliniklerinden ve kanser taramaları noktasında bilgilendirmede bulunuyoruz. Günün teması ise 'sağlıklı anne, sağlıklı nesil.' Biz gebelerimize il genelinde oluşturduğumuz ve hizmet verdiğimiz gebe polikliniklerinde daha sağlıklı anneler olmalarını ve bu noktada da daha sağlıklı nesiller yetiştirmelerini teşvik etmeye ve bu konuda eğitimler vermeye devam ediyoruz" dedi.

Kızılay stantları ve kan bağışı çağrısı:

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından açılan stantta vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kızılay görevlilerinden Dr. Hamza Hodzic, kan bağışının önemini vurgulayarak, "Bugünkü kan bağışları biraz az ama zamanla artacağını temenni ediyoruz. Nasrullah Meydanı'nda 2-3 haftada bir stantlarımızı kuruyoruz. Bu şekilde kan bağışına vesile olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanını gezenlerden Hatice Kıvrak ise, "Gezmek için Seydiler’den gelmiştim. Tesadüfen stantları gördüm. Kanser taraması, aile hekimliği hakkında bilgiler aldım. Tansiyonumu, şekerimi ölçtürttüm. Zaten ailemde tansiyon ve şeker hastası çok var. O yüzden sık sık bu testleri yaptırıyoruz. Bugün de böyle karşılaştık. Çok güzel oldu, testlerimizi tekrar yaptırmış olduk" diye konuştu.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında kurulan stantlar aracılığıyla hem koruyucu sağlık hizmetleri tanıtıldı hem de vatandaşların erken tanı ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik uygulamalı hizmetler sunuldu.

Tarihi meydanda &quot;halk sağlığı sokağı&quot; kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri...

Tarihi meydanda "halk sağlığı sokağı" kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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