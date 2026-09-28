Nawaf Salam Washington'da tam egemenlik vurguladı, üçlü çerçevenin uygulanmasını istedi

Washington temasları

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki resmi ziyareti sırasında ABD başkenti Washington'da Dışişleri Bakanı Macro Rubio ile bir araya geldi. Görüşmeye Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raggi ile Lübnan’ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad da katıldı. Toplantının yaklaşık bir saat sürdüğü, iki ülke arasındaki temasların diplomatlar düzeyinde devam edeceği bildirildi.

üçlü çerçeve anlaşmasının uygulanması çağrısı:

Başbakan Salam görüşmede, haziran ayında imzalanan ve "Lübnan’ın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesine" yönelik çerçeve anlaşmanın tam olarak uygulanması çağrısında bulundu. Salam, uygulama aşamasına geçilmesinin önemine dikkat çekerek, anlaşmanın karşılıklılık ve kademeli uygulama ilkelerinin sahada somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Salam, atılacak adımların Lübnan’ın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesine, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesine ve ülke genelinde silahların devletin kontrolüyle sınırlandırılmasına hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

denetim mekanizması ve ordunun desteklenmesi:

Başbakanlık ofisinin açıklamasına göre Salam, anlaşmanın uygulanmasını izleyecek ve tarafların taahhütlerine uyup uymadığını güvence altına alacak güvenilir bir denetim mekanizması kurulması çağrısında bulundu. Ayrıca Salam, Hizbullah’ın silahsızlandırılması gibi zorlu görevleri üstlenen Lübnan ordusuna ABD desteğinin sürdürülmesinin önemini belirtti.

süreçteki zorluklar ve diplomatik gündem

Taraflar haziranda ABD arabuluculuğunda imzaladıkları 14 maddelik çerçeve ile Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını ve İsrail ordusunun Lübnan’da işgal ettiği bazı bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne devretmesini hedeflemişti. Ancak çerçeve anlaşmasının uygulanması, İsrail’in Lübnan’ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadı. Taraflar arasındaki ateşkes görüşmelerinin bir sonraki turunun, İtalya’nın başkenti Roma’da ekim ayında düzenlenmesi bekleniyor ve diplomatik çabalar, kararlı uygulama ile denetim mekanizmasının kurulmasına odaklanmaya devam ediyor.

LÜBNAN BAŞBAKANI NAWAF SALAM, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MACRO RUBİO İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMEDE, LÜBNAN, İSRAİL VE ABD ARASINDA İMZALANAN ÜÇLÜ ÇERÇEVE ANLAŞMANIN TAM OLARAK UYGULANMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.