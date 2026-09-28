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hamaney: umman denizi’nin ötesine ilerleyemiyorlar, geçmiş artık geri gelmeyecek

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı muhafızlarının darbeleri sayesinde düşman güçlerin Umman Denizi’ni aşamadığını ve geçmişin geri gelmeyeceğini söyledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Elif Demir

hamaney: umman denizi’nin ötesine ilerleyemiyorlar, geçmiş artık geri gelmeyecek

Hamaney'in temel iddiası:

Mücteba Hamaney, yayımladığı açıklamada İran karşıtlarının ülkeyi geçmişteki "aşağılanma dolu günlere" geri döndürmeyi amaçladığını savundu. Hamaney, bugün İran'ın ilerleme, onur ve bağımsızlıkla dolu olduğunu belirterek birkaç yıl öncesiyle kıyaslama yaptı.

Açıklamada, Hamaney özellikle güney kıyıları ve deniz yollarına dikkat çekti. Hamaney, geçmişte İran’ın güneyindeki iki denizin düşman güçlerinin etkin olduğu alanlar olduğunu ancak bugün durumun değiştiğini ifade etti.

Düşman güçlerin deniz ötesine geçememesi:

Hamaney, Hürmüz Boğazı muhafızlarının ve cesur savaşçıların verdiği zararlar sonucunda düşman güçlerin artık Umman Denizinin ötesine ilerleyemediğini öne sürdü. Ayrıca, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına uyguladığı abluka iddialarına da değinerek, her girişimin kendilerine zarar verdiğini savundu.

Hamaney, "Ne zaman böyle bir riski göze alsalar kendilerine zarar verdiler; çok yakında Umman Denizi de onlardan arınacak" ifadeleriyle bu görüşünü pekiştirdi ve savunma gücünün caydırıcılığına vurgu yaptı.

Toplumsal birlik ve geçmişin reddi:

Dini lider, geçmişte düşmanın ülke içindeki sosyal tabanı zayıflatmaya çalıştığını, bugün ise toplumun farklı kesimlerinin meşru toprakları korumak için harekete geçtiğini söyledi. Hamaney bu değişimi, toplumun geniş bir tabanının savunma pozisyonuna destek vermesiyle ilişkilendirdi.

Konuşmasında eski liderler Ruhullah Humeyni ve Ali Hamaneyi anan Hamaney, geleceğe dönük iyimser bir tablo çizdi ve düşmanın geri dönmesini istediği günlerin artık geride kaldığını ilan etti.

Bölgesel dayanışma vurgusu:

Mesajında ayrıca, Eylül 2024te İsrailin Lübnanın başkenti Beyruta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallahı anayan Hamaney, Hizbullah’ın Lübnan’da İsrail ordusunun işgaline karşı verdiği mücadeleyi desteklediğini ifade etti.

Hamaney son olarak, İran’ın geçmişten gelen zorluklardan güçlenerek çıktığını ve gelecekteki günlerin bugünden daha görkemli olacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

İRAN DİNİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY, İRAN’IN DÜŞMANLARININ ÜLKEYİ GEÇMİŞTEKİ &quot;AŞAĞILANMA DOLU...

İRAN DİNİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY, İRAN’IN DÜŞMANLARININ ÜLKEYİ GEÇMİŞTEKİ "AŞAĞILANMA DOLU GÜNLERİNE" GERİ DÖNDÜRMEYİ İSTEDİĞİNİ SAVUNARAK, "O GÜNLERDE İRAN’IN GÜNEYİNDEKİ İKİ DENİZ, DÜŞMAN GÜÇLERİNİN CİRİT ATTIĞI YERLERDİ. ANCAK BUGÜN HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN MUHAFIZLARI TARAFINDAN ALDIKLARI AĞIR DARBELER NEDENİYLE UMMAN DENİZİ’NİN ÖTESİNE İLERLEYEMİYOR. ÇOK YAKINDA UMMAN DENİZİ DE ONLARDAN ARINACAK" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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