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Nazilli pınarbaşı'nda temizliğe kapsamlı seferberlik

Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi'nde sokak, yol kenarı ve yeşil alanlarda kapsamlı temizlik yaptı; Başkan Dr. Ertuğrul Tetik duyarlılık istedi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli pınarbaşı'nda temizliğe kapsamlı seferberlik

Nazilli Belediyesi pınarbaşı'nda temizlik çalışmalarını hızlandırdı

Nazilli Belediyesi ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik programı uygulayarak mahalle genelinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla sahaya çıkarak sokakları süpürdü, yol kenarlarında biriken atıkları topladı ve yeşil alanlardaki uzayan otları biçti. Çalışmaların hedefi, mahalle sakinlerine daha temiz, sağlıklı ve düzenli ortak kullanım alanları sunmak.

çalışmanın kapsamı:

Uygulama eş zamanlı olarak yürütüldü; sokak temizliği, yol kenarı temizlikleri ve park ile yeşil alan bakımları öncelikli işler olarak belirlendi. Çevre kirliliğine yol açan maddeler titizlikle toplanarak mahalle genelinde detaylı temizlik yapıldı. Ekipler, ortak kullanım alanları ve yaya yollarına özel önem vererek program doğrultusunda mesai yaptı. Belediye, çalışmanın yalnızca belirli bölgelere sınırlı kalmayacağını, merkezden kırsala kadar tüm mahallelerde devam edeceğini bildirdi.

başkanın çağrısı:

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sahadaki ekiplere teşekkür ederek vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu. Tetik, "Nazilli’mizin temizliği konusunda ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada olan çalışma arkadaşlarımız, mahallelerimizi daha temiz ve düzenli hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Pınarbaşı Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmanın ardından programımız doğrultusunda şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha temiz, daha güzel bir Nazilli için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Tetik ayrıca sahada görev yapan personelin özverisini vurgulayıp teşekkür etti ve mahalle sakinlerinden atıklarını doğru şekilde bertaraf etmeleri, ortak alanları temiz tutmaları yönünde sorumluluk beklediklerini belirtti. Belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaş duyarlılığının şehir temizliği açısından belirleyici olacağını ifade etti.

NAZİLLİ BELEDİYESİ EKİPLERİ, PINARBAŞI MAHALLESİ’NDE SOKAK, YEŞİL ALAN VE YOL KENARLARINDA...

NAZİLLİ BELEDİYESİ EKİPLERİ, PINARBAŞI MAHALLESİ’NDE SOKAK, YEŞİL ALAN VE YOL KENARLARINDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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