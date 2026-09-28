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İncekaya krateri'nde doğa, tarih ve spor bir araya geldi

Vangölü Aktivistleri ve Tatvan Running Club, 27 Eylül 2026'de İncekaya Krateri'nde 60 doğaseverle 9 kilometrelik yürüyüş düzenledi; bölgenin doğal ve tarihî değerleri vurgulandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Aslı Han

İncekaya krateri'nde doğa, tarih ve spor bir araya geldi

etkinlik ayrıntıları:

Van Gölü Havzası’nın doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla 27 Eylül 2026 Pazar günü Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde düzenlenen yürüyüşe Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club öncülük etti. Etkinliğe katılan 60 doğasever, yaklaşık 9 kilometrelik parkur boyunca Van Gölü manzarası eşliğinde yürüyerek İncekaya Krateri’nin doğal güzelliklerini keşfetti ve hatıra fotoğrafları çekildi.

doğa ve tarih iç içe:

Katılımcıların dikkatini özellikle bölgede yer alan tarihî kale kalıntıları ve kaya oyma mağara evler çekti. İncekaya’nın Van Gölü’ne hâkim konumu ve etkileyici topoğrafyası, doğa fotoğrafçılığı ve kültür turizmi açısından önemli fırsatlar sundu. Parkur boyunca yürüyüşçüler hem doğal manzaraları gözlemledi hem de bölgenin tarihî izleri hakkında bilgi aldı.

koruma ve tanıtım çağrısı:

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Ata Özel, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada Van Gölü Havzası’nın doğal ve kültürel mirasının korunmasının önemine vurgu yaptı. Özel, İncekaya bölgesinin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikler, tarihî kalıntılar ve mağara evlerle önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını belirterek bu alanların bilimsel olarak araştırılması, korunması ve tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Tatvan Running Club Başkanı Onur Uçak ise sporla kültür ve doğayı birleştiren etkinliklerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Uçak, doğa yürüyüşlerinin sağlıklı yaşamı teşvik etmesinin yanı sıra katılımcıların yaşadıkları coğrafyayı tanımalarına ve bölgenin doğal ile tarihî güzelliklerini keşfetmelerine katkı sunduğunu belirtti. Ayrıca Van Gölü Havzası’nın doğa sporları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

gelecek adımlar:

Etkinlikte, İncekaya ve çevresinin daha kapsamlı bilimsel çalışmalarla araştırılması, tarihî ve doğal değerlerinin korunması ile sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde tanıtılmasının gerekliliği yinelendi. Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club, bölgenin mirasını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla ortak etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını açıkladı.

60 doğaseverin katıldığı yürüyüş, Van Gölü manzarası eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş ve çekilen anı fotoğraflarıyla sona erdi.

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ VE TATVAN RUNNİNG CLUB İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE 60...

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ VE TATVAN RUNNİNG CLUB İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE 60 DOĞASEVER, İNCEKAYA KRATERİ’NİN EŞSİZ MANZARASINI KEŞFEDERKEN BÖLGENİN TARİHÎ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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