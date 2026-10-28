Nazilli'de başkan Tetik üreticilerle: kestanenin hakkını birlikte arıyoruz

Nazilli'de saha ziyareti

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Esentepe Mahallesi'nde kestane üreticileriyle bir araya geldi. Ziyarette Esentepe Mahalle Muhtarı İzzet Duman ile çevre mahalle muhtarları da bulundu. Başkan Tetik, üretim süreçlerini yerinde inceleyip çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi; Nazilli'nin tarımsal potansiyelinin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurguladı.

Üretimden pazarlamaya sorunlar:

Üreticiler, kestane tarımının yoğun emek ve zahmet gerektirdiğini; fiyat dalgalanmaları, pazarlama kanallarındaki kısıtlar ve lojistik sorunların gelirleri etkilediğini aktardı. Toplantıda doğrudan satış imkanlarının artırılması, yeni pazar alanlarının oluşturulması ve kooperatifleşmenin güçlendirilmesi gibi talepler öne çıktı. Başkan Tetik, üreticilerin yalnızca üretim aşamasında değil, ürünlerini pazarlama noktasında da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"Bu kadar bereketli toprakların geride kalmasını kabul etmiyoruz" diyen Tetik, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’nin uzun yaşamla anılan kentlerinden biri olan Nazilli’miz, kestanesiyle, inciriyle, zeytiniyle, toprağından bereket fışkıran eşsiz bir coğrafya. Böylesine verimli topraklara, çalışkan ve üretken insanlara sahip ilçemizin tarımsal yatırımlar ve üreticilerimizin desteklenmesi noktasında yıllardır hak ettiği yerde olmamasını kabul etmiyoruz. Bu topraklarda büyük emeklerle yetiştirilen ürünlerimizin gerçek değerini bulmasını istiyoruz. Üreticilerimizin sesinin daha güçlü duyurulması, pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve kooperatifleşmenin yaygınlaştırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Nazilli Belediyesi olarak alın teriyle üreten çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Yerel iş birliği ve takip adımları:

Ziyaretin sonunda Başkan Tetik, üreticilere emekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. Esentepe Mahalle Muhtarı İzzet Duman'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Tetik, çevre mahalle muhtarlarıyla bölgenin ihtiyaçları ve olası iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Belediye, üreticilerin taleplerine yönelik adımlar atmaya ve kooperatifleşme süreçlerine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Toplantı, üreticilerle yerinde iletişimin ve muhtarlarla koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. Nazilli'nin tarımsal zenginliğinin ekonomik değere dönüşmesi için atılacak adımların hem üreticinin gelirini artırması hem de bölge ekonomisinin canlanmasını hedeflemesi bekleniyor.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, ESENTEPE MAHALLESİ’NDE KESTANE ÜRETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK ÜRETİM VE PAZARLAMA SÜRECİNDEKİ SORUNLARI DİNLEDİ, ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ, YENİ PAZAR İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE KOOPERATİFLEŞMENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.