MASSAD, Hazar'da sağlık erişimini kolaylaştıracak 112 istasyonu talep etti

MASSAD'ın saha incelemesi ve talebi

Maden, Alacakaya, Sivrice, Stratejik Araştırmalar ve Kalkınma Derneği (MASSAD) Elazığ'ın kalkınması için proje üretmeye devam ediyor. Dernek Başkanı Selahattin Bozcan Hazar Bölgesi'nde yaptığı incelemede bölgenin coğrafi konumu, mevcut ulaşım şartları ve mevsimlik nüfus hareketliliğinin acil sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Neden yeni 112 istasyonu gerekli:

Bozcan, Hazar Bölgesi ve çevresindeki kırsal yerleşimlerin ilçe merkezlerine uzaklığı ve bu yerleşimlere ulaşımda kullanılan güzergahların fiziki durumunun acil müdahale süreçlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Kış aylarında kar, buzlanma ve yoğun yağış nedeniyle ambulansların ulaşım süreleri uzayabilmekte ve bu durum hem hasta hem de sağlık çalışanları açısından risk oluşturabilmektedir. Bozcan, 'Hazar Bölgesi ve çevresindeki kırsal yerleşim yerlerinin coğrafi konumu, mevcut ulaşım şartları, mevsimlik nüfus hareketliliği ve acil sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurulduğunda yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir' şeklinde konuştu.

Yaz dönemi baskısı ve turizm etkisi:

Dernek başkanı ayrıca yaz aylarında bölgedeki nüfus hareketliliğinin arttığına dikkat çekti. Gezin ve çevresinin turizm potansiyeli nedeniyle yaz döneminde vaka yoğunluğunun yükseldiğini, yeni bir istasyonun bu dönemde erişimi kolaylaştıracağını ve mevcut ambulans ekiplerinin iş yükünü dengeleyerek müdahale süresini kısaltacağını belirtti. Bozcan, 'istasyonun hizmete açılması için MASSAD olarak tüm yetkililerimizden, Valiliğimizden ve Sağlık Müdürlüğümüzden gerekli çalışmanın başlatılmasını arz ediyoruz' dedi.

Yerel yönetimin değerlendirmesi:

Kavak Köyü Muhtarı Ömer Çevik ise mevcut 112 Acil Servisinin Gezin'de bulunduğunu ve kendilerine yaklaşık 17-18 kilometre mesafede olduğunu söyledi. Diğer bağlı köyler için ortalamanın 30 kilometre civarında olduğunu aktaran Çevik, hastaların genelde Maden Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ancak buranın yetersiz kaldığını ifade etti. Muhtar, '112 Acil İstasyonu'nun kurulması bu bölgede elzemdir' diyerek yerel ihtiyacı özetledi.

MASSAD BAŞKANI SELAHATTİN BOZCAN (ORTADA), HAZAR BÖLGESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.