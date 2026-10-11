Nazilli'de kadınlara bütüncül sağlık, güvenlik ve mahremiyet eğitimi

Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi'nde bilgilendirme programı

Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi eğitim salonunda düzenlenen programda kadınlara yönelik sağlık, güvenlik ve mahremiyet başlıklarında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi personeli görev aldı.

Kanser taramaları ve kadın sağlığı:

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Ebe Bahar Fidan katılımcılara meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramalarının önemini aktardı. Eğitimde, tarama önerileri şu şekilde vurgulandı: 30-65 yaş arası kadınlar için rahim ağzı kanseri taramasında 5 yılda bir HPV‑DNA testi, 40-69 yaş arasındaki kadınlar için meme kanseri taramasında 2 yılda bir mamografi, ve 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkekler için kalın bağırsak kanseri taramasında 2 yılda bir gaitada gizli kan (GGK) testi yapılması gerekliliği belirtildi. Katılımcılar, taramalardan yararlanmak üzere Nazilli'deki Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne davet edildi.

Uyuşturucuyla mücadele ve mahremiyet bilinci:

Programda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimine değinilerek ailelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü anlatıldı. Sosyal Hizmet Merkezi personeli ise kadınlara yönelik mahremiyet hakları ve kişisel güvenliğe ilişkin bilgilendirme yaptı. Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve bilinçlendirme yönündeki çağrılarla son buldu.

NAZİLLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NDE KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE MEME KANSERİ, KANSER TARAMALARI, KADIN SAĞLIĞI, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE MAHREMİYET KONULARI ELE ALINDI.