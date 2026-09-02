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Zabıtanın 200. yılında Gebze'de sahada hizmet ve iletişim vurgusu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümünde kahvaltıda personelle buluştu; hizmet ve iletişim vurguladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Zabıtanın 200. yılında Gebze'de sahada hizmet ve iletişim vurgusu

toplantı programı:

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında zabıta personeliyle bir araya geldi. Program samimi bir ortamda gerçekleşirken, buluşma zabıta ekibinin hem günlük görevleri hem de sahadaki çalışmaları hakkında değerlendirme fırsatı sundu.

zabıtanın sahadaki rolü ve önemi:

Büyükgöz, zabıta teşkilatının belediyelerin sahadaki en önemli hizmet birimlerinden biri olduğunu belirterek, ekiplerin yaptıkları denetim ve düzenleme çalışmalarının kent yaşamı için hayati olduğunu ifade etti. Başkan, zabıtanın sadece kural uygulayan bir yapı olmadığını; aynı zamanda vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir temsilci olduğunu vurguladı.

iletişim ve tutumun belediye algısına etkisi:

Toplantıda Büyükgöz, hizmetin niteliğinin yanı sıra personelin vatandaşla kurduğu iletişim dilinin de önemine işaret etti. Görev sırasında gösterilen yaklaşımın, vatandaşın belediye algısını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek tüm zabıta personelinin haftasını kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Program, karşılıklı değerlendirme ve motivasyon mesajlarıyla sona erdi; zabıta ekipleri kent içinde sürdürülen hizmetlerin etkinliğini artırmak üzere koordinasyonun süreceğinin altını çizdi.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ, ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ, ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ZABITA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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