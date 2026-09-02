Beun PET/CT birimi Avrupa akreditasyonu aldı

Akreditasyon başvurusu tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı bünyesinde hizmet veren PET/CT Uygulamaları, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği çatısı altındaki Avrupa Nükleer Tıp Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2026-2030 dönemini kapsayan Avrupa akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Bu başarı, PET/CT hizmetlerinin kalite ve standartlarının uluslararası ölçütlerle uyumlu olduğunun resmî teyidi niteliğinde.

Değerlendirme kapsamı:

Akreditasyon sürecinde yalnızca cihazın teknik özellikleri değil, birimin çalışma düzeni ve organizasyonu da ayrıntılı olarak incelendi. Değerlendirme; uygulanan protokoller, görüntüleme ve raporlama süreçleri, radyoaktif madde temini ile personel ve hekimlerin niteliğini kapsayan çok sayıda basamağı içeriyor. Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rabiye Uslu Erdemir, başvurunun merkezde yürütülen çalışmaların kalitesini ve hastalara sağlanan yararı ortaya koymak amacıyla yapıldığını belirtti.

Erdemir, süreci şöyle özetledi: "Başvuru sonucunda 2026-2030 dönemi için Avrupa akreditasyonuna layık görüldük ve belgemizi aldık. Batı Karadeniz’de bu akreditasyonu alan ilk merkez olarak görülüyoruz." Ayrıca, organizasyonel yapı ve personel yeterliliğinin de değerlendirildiğini vurguladı.

Hastalar için somut kazançlar:

Akreditasyonun sağladığı en önemli kazanımlardan biri, görüntüleme ve raporlamada ortak standartların benimsenmesi. PET/CT, özellikle kanser tanı, tedavi planlama ve takip süreçlerinde birden fazla kez kullanılıyor; hastalar farklı merkezlerde görüntülenebiliyor. Standart raporlama sayesinde, bir hastanın farklı zamanlardaki veya farklı merkezlerdeki görüntüleri karşılaştırılabilir hale geliyor ve tedaviye verilen yanıt daha doğru değerlendirilebiliyor.

Bu durum, hem yerel hasta yönetimi hem de gerektiğinde hastaların başka merkezlere veya Avrupa’daki sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Erdemir, raporların ve görüntüleme protokollerinin uyumlu olmasının hasta bakımını kolaylaştırdığını ve tedavi kararlarını güçlendirdiğini belirtti.

Hastane yönetimi ve ilgili bölüm, alınan akreditasyon belgesinin merkezdeki hizmet kalitesinin görünürlüğünü artıracağını ve benzer başvurulara hazırlanan diğer kurumlara da örnek teşkil edeceğini ifade etti. PET/CT Uygulamaları, 2026-2030 dönemi boyunca geçerli olacak bu akreditasyonla Batı Karadeniz bölgesinde referans merkezlerden biri konumuna yükseldi.

BEUN PET/CT Uygulamaları Avrupa akreditasyonu aldı