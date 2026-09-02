Niğde’de kışlık salça hazırlıkları halde hız kazandı

Niğde’de kışlık hazırlıklar başladı

Yaz mevsiminin son günlerinde Niğde sokaklarında kışlık yiyecek telaşı başladı. Salçalık domates ve biberlerin tezgâhlarda yerini almasıyla birlikte tüketiciler, ihtiyacını karşılamak için Niğde Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne yöneliyor. Halde satış yapan esnaf, yalnızca ürün satmakla kalmayıp aynı noktada yıkama, temizleme ve çekim hizmeti de vererek vatandaşların evde kaynatma sürecini kolaylaştırıyor.

Halde sunulan pratik hizmetin ayrıntıları:

Halde faaliyet gösteren esnafın iş yerleri önüne kurduğu makineler, müşterilerin tercihine göre domates ve biberleri çekiyor; istenirse ince, kabuklu ya da kabuksuz seçeneklerde işlem yapılıyor. Makinelerden geçirilen ürünler, doğrudan salça kaynatmaya hazır şekilde teslim ediliyor. Bu sayede hem zaman kazanılıyor hem de evde yapılacak hazırlığın fiziksel yükü azalıyor. Hal esnafı Murat Karaca, sundukları hizmeti anlatırken, "Vatandaşımız ürününü alıyor, burada temizleyip çekiyoruz. Bizim sloganımız ‘Bidon sizden, doldurması bizden’ Ürünü salça kaynatmaya hazır şekilde teslim ediyoruz" dedi.

Fiyatlar, üretim bölgeleri ve tüketici değerlendirmeleri:

Niğde Yaş Sebze ve Meyve Hali’ndeki fiyatlar ürünün geldiği bölgeye, kaliteye ve çeşide göre değişiklik gösteriyor. Salçalık domatesin kilogramı yaklaşık 10-12 lira civarında satılırken, salçalık biberin kilogramı 28-30 lira bandında seyrediyor. Domates ve biber çekim işlemi ise kilogram başına yaklaşık 6-7 lira arasında ücretlendiriliyor.

Halde satılan biberlerin önemli bölümü Bursa’nın Karacabey ilçesi ile Samsun’un Bafra ilçesinden, salçalık domatesler ise Niğde’nin Altunhisar ilçesi başta olmak üzere Karakapı, Çukurkuyu ve çevre köylerdeki üreticilerden temin ediliyor. Hasadın ardından kasalara doldurulan ürünler Niğde Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde tüketicilerle buluşturuluyor.

Alışveriş için halde bulunan Murat Sayan, fiyatları geçen yıla göre değerlendirdi: "Salçalık biber ve domates alacağız. Fiyatlar geçen seneye göre normal" ifadelerini kullandı. Hal esnafı Abdullah Biçer ise menşei ve hizmet hakkında, "Satışımızı burada yapıyoruz, çekim hizmetimiz de burada var. Ekonomik şartların farkındayız. Elimizden geldiği kadar vatandaşa yük olmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kışlık hazırlık için yaklaşık 300 kilogram ürün alan İsmail Saltan da halde verilen hizmetten memnun olduğunu belirterek, "Burada çok güzel bir hizmet var. Ürün burada yıkanıyor, temizleniyor ve çekiliyor. Vatandaş için büyük kolaylık. Hizmetten memnunum" dedi. Bu yıl da Niğde’de salça hazırlıkları, halin sunduğu kapsamlı hizmetlerle pratik ve daha erişilebilir bir süreç olarak öne çıkıyor.

SALÇALIK DOMATES VE BİBERLERİN TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLAR NİĞDE YAŞ SEBZE VE MEYVE HALİ’NE YÖNELİRKEN, SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN AYNI NOKTADA YIKANARAK VE ÇEKİLEREK SALÇA YAPIMINA HAZIR HALE GETİRİLMESİ DE VATANDAŞLARA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR.