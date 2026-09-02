Bolu'da kurumlar bir araya geldi: okullar için koordinasyon ve güvenlik adımları belirlendi

Bolu’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul ve çevre güvenliğini güçlendirmeye yönelik bir toplantı düzenlendi. Vali Abdulaziz Aydın başkanlığındaki oturumda okulların emniyetli bir ortamda eğitim vermesini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler tüm boyutlarıyla ele alındı.

değerlendirilen başlıca konular:

Toplantıda okul ve çevrelerinin güvenliği, risk oluşturan alanların tespiti, öğrenci servisleri ve güzergahlarının denetimi ile trafik güvenliğine dair önlemler konuşuldu. Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar gözden geçirildi ve hangi alanlarda ek önlem gerektiği tartışıldı. Kurumlar arasındaki görev dağılımı ve sorumluluklar netleştirildi.

valinin talimatı ve koordinasyon çağrısı:

Vali Abdulaziz Aydın, görüşmede öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, okul çevrelerinde güvenliği tehdit edebilecek unsurların yakından takip edilmesini istedi. Aydın, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Toplantıda belirlenen adımların uygulanmasına ilişkin izleme ve denetim mekanizmalarının işletilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı sonucunda alınan kararların uygulamaya konulmasıyla, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin hedeflendiği bildirildi.

BOLU’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKUL VE ÇEVRELERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.