Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Nebioğlu'nda alevlerin gölgesinde ev kullanılamaz olurken büyükbaşlar kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Nebioğlu köyünde çıkan yangında tek katlı ev küle dönerken, ahırdaki büyükbaşlar köylü ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:37

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 23:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Nebioğlu'nda alevlerin gölgesinde ev kullanılamaz olurken büyükbaşlar kurtarıldı

Nebioğlu'nda ev küle döndü, büyükbaşlar son anda kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Nebioğlu köyünde akşam saatlerinde Muzaffer K.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve ev kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve hayvanların kurtarılması:

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar, ev sahipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların da desteği kurtarma çalışmalarında belirleyici oldu.

Söndürme çalışmaları ve sonuç:

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA TEK KATLI EV TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA TEK KATLI EV TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN AHIRDAKİ BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İSE SON ANDA KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi
images

Çatıya sıçrayan alevler eski belediye fırınını tehdit etti
images

Kovancılar'da huzur için kapsamlı narkotik ve asayiş uygulaması
images

Nevşehir Kepez'de alüminyum sırığın temas ettiği yüksek gerilim kazasında 45 yaş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çatıya sıçrayan alevler eski belediye fırınını tehdit etti

Kovancılar'da huzur için kapsamlı narkotik ve asayiş uygulaması

Nevşehir Kepez'de alüminyum sırığın temas ettiği yüksek gerilim kazasında 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Tilkiden kaçma manevrası kontrolü bozdu, zincirleme kaza: 1 yaralı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması