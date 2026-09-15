Nemrut kalderası'nda 70 kişilik yürüyüşle milli park sevinci

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen doğaseverler ve dağcılar, Nemrut Kalderası'nın milli park ilanının ardından düzenlenen etkinlikle bölgenin doğal güzelliklerine ve turizm potansiyeline dikkat çekti. 70 kişilik grup, hem zirve tırmanışı hem de kaldera içindeki çanak yürüyüşünü kapsayan yaklaşık 40 kilometrelik parkuru tamamladı.

Etkinlik ve rota:

Organizasyonu Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü'nün üstlendiği etkinlik kapsamında katılımcılar, 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı'na tırmandı. Ardından Nemrut Kalderası içinde planlanan çanak yürüyüşüne geçilerek toplamda yaklaşık 40 kilometrelik bir rota yüründü. Jandarma güvenlik önlemleri alırken, Türkiye Dağcılık Federasyonu, AKUT Arama Kurtarma, Hak Arama Kurtarma gönüllüleri ile profesyonel dağcıların koordinasyonunda etkinlik sorunsuz şekilde tamamlandı.

Yürüyüş ve zirve tırmanışı, katılımcıların verdiği bilgiye göre yaklaşık 12 saatte tamamlandı. Etkinlik sırasında Nemrut Krater Gölü, sıcak ve soğuk göller ile göldeki adacıklar zirveden izlenebildi.

Amaç, destekçiler ve beklentiler:

Etkinliğe destek veren kuruluşlar arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu, AKUT, Nemrut Jeopark Derneği ve Ahlat Doğa ve Kültür Derneği yer aldı. Katılımcılar, Nemrut Kalderası'nın 19 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin 53'üncü milli parkı ilan edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, organizasyonun gönüllülerden oluşan 70 kişilik bir grupla yapıldığını belirterek, "Etkinlikle bölgenin doğal güzelliklerine ve turizm potansiyeline dikkat çekmek istedik" dedi. Yıldırım, Nemrut'un ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınması için benzer etkinliklerin süreceğini vurguladı.

Gönüllü katılımcılardan Benan Gür etkinlikle ilgili olarak, "Amacımız sadece dağ tırmanışı değil; buranın milli park ilanına teşekkür etmek ve doğal güzelliklere dikkat çekmektir" ifadelerini kullandı. Bir başka katılımcı Erdoğan Özkılıç ise zirveden Nemrut Krater Gölü'nün ve çevresinin izlenmesinin etkinliğin önemli anlarından biri olduğunu aktardı.

Dünyanın ikinci büyük, Türkiye ve Avrupa'nın ise en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, sahip olduğu eşsiz doğal değerlerle bölgenin önemli turizm merkezleri arasında bulunuyor. Kaldera ayrıca Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülmüştü.

TÜRKİYE’NİN 53’ÜNCÜ MİLLİ PARKI İLAN EDİLEN NEMRUT KALDERASI’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE TURİZM POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA 70 KİŞİLİK DOĞASEVER VE DAĞCI GRUP, 40 KİLOMETRELİK DAĞ TIRMANIŞI VE ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.