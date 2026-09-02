Yerel yönetimler gündemi: Erdoğan Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'nda kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı kabul etti.

Görüşmenin yeri:

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

Katılımcı ve unvanları:

Toplantıda kabul edilen isim Uğur İbrahim Altay olup, kendisi hem Dünya Belediyeler Birliği Başkanı hem de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatlarını taşıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY'I KABUL ETTİ.