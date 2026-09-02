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Yerel yönetimler gündemi: Erdoğan Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Külliye'de kabul etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yerel yönetimler gündemi: Erdoğan Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'nda kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı kabul etti.

Görüşmenin yeri:

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

Katılımcı ve unvanları:

Toplantıda kabul edilen isim Uğur İbrahim Altay olup, kendisi hem Dünya Belediyeler Birliği Başkanı hem de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatlarını taşıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY'I KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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