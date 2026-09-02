Iğdır'a döndü: Muhammed Bektaş yeniden il müdürü

atama gerçekleşti:

Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Muhammed Bektaş yeniden atandı. Bektaş, daha önce 2017–2023 yılları arasında il müdürü olarak görev yapmıştı ve şimdi aynı kuruma tekrar döndü.

görev geçmişi:

2017–2023 döneminde Iğdır'da kentsel dönüşüm, imar ve çevre projelerinde çalışmalar yürüten Bektaş, 2023 yılındaki görev değişikliğinin ardından Iğdır Belediyesi bünyesinde çeşitli geçici görevlerde bulundu.

deprem süreci ve merkez görevi:

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Bektaş, farklı illerde görevlendirilerek deprem bölgesindeki çalışmalarda yer aldı. Bu dönemin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatına geçerek bir süre Ankara'da görev yaptı.

Merkezde yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından Bektaş, yeniden Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevine atandı. Atamanın ildeki projelerin sürdürülmesi ve devam eden uygulamaların takibi açısından önemli olduğu belirtildi.

MUHAMMED BEKTAŞ YENİDEN IĞDIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM İL MÜDÜRÜ OLDU