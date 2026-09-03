Niğde'de polis dolandırıcılık uyarısı: iban vermek ve sanal tuzaklara dikkat

Çalışmanın kapsamı:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşları dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlara ilişkin bilgilendirme çalışması yürüttü. Ekipler; semt pazarları, Halk Eğitim Merkezi ve Şehirlerarası Otobüs Terminali gibi halkın yoğun olduğu alanlarda doğrudan temas yoluyla bilgilendirme yaparak, farkındalığı artırmayı hedefledi.

Hangi dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı:

Bilgilendirmede iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, sosyal medya üzerinden yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı ve internet üzerinden alışveriş dolandırıcılığı konularına değinildi. Vatandaşlara uygulamalı örneklerle hangi işaretlerin dolandırıcılığa işaret ettiği ve şüpheli durumlarda nasıl davranılması gerektiği anlatıldı.

Çalışmalar sırasında ekipler, banka hesaplarının ve IBAN numaralarının başkalarının kullanımına verilmesinin suç teşkil edebileceği uyarısında bulundu ve "IBAN kiralamak suçtur" ifadesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca tanımadıkları numaralardan gelen aramalara ve mesajlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Vatandaşlara, kendisini polis, jandarma, savcı veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin para talep etmesi durumunda bu taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği ısrarla hatırlatıldı. Uygulamalı bilgilendirme materyalleri ve broşürler dağıtılarak bilgi pekiştirildi.

Emniyet yetkilileri, benzer çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, şüpheli durumların ivedilikle ilgili birimlere bildirilmesini istedi.

NİĞDE’DE POLİSTEN DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLGİLENDİRME