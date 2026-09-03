Niğde'de servis şoförleriyle güvenlik ve denetim odaklı istişare

Niğde'de servis şoförleriyle istişare toplantısı

Niğde Belediyesi öncülüğünde, ilgili kurumların ve birimlerin katılımıyla 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmet verecek okul servis araçları için geniş çaplı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının amacı, öğrencilerin güvenliği ve huzurunu sağlamak üzere servis taşımacılığında uyulması gereken standartları netleştirmek oldu.

Toplantının gündemi:

Toplantıda, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında esnafın uyması gereken kurallar, yıl boyunca uygulanacak sıkı denetimlerin çerçevesi ve kurumlar arası koordinasyonun sürekliliği ele alındı. Ayrıca öğrencilerin evlerinden okula güvenle taşınması için alınacak ek önlemler ve denetim mekanizmalarının işleyişine ilişkin ayrıntılar tartışıldı.

Başkan Özdemir'in mesajı:

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şoförlerin görevini 'çok kutsal' olarak nitelendirerek şu değerlendirmeyi yaptı: 'Her işin nasıl bir uzmanlığı varsa sizin işiniz de gerçekten çok kutsal; insanların en kıymetlilerini, canlarını taşıyorsunuz. Annelerimiz çocuklarını kapının önünden çantasıyla birlikte sizlere emanet ediyor, babaların aklının yarısı sizde kalıyor. Öğretmenlerimizden önce sizler varsınız, çocuklarımız ilk günaydını, ilk güler yüzü sizden görüyor. Araçlarınızın kapısı kapandığı zaman o araç içerisindeki bütün çocuklar sizin aileniz oluyor. Çocuklar sizi izliyor. Siz kemerinizi takıyorsanız o çocuklar sorgulamadan takıyor; araç kullanırken telefonu bir kenara bırakıyorsanız bunu sizden öğreniyorlar. Ne kadar kurallara uyuyorsanız, çocuklarımız da hayatlarının sonuna kadar o kurallara uyuyor. Sizlere bu fedakarlığınız ve hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum.'

Toplantı sonunda, paydaşlar arasında düzenli bilgi paylaşımı ve ortak denetim uygulamalarının sürdürülmesine yönelik mutabakat sağlandı. Niğde Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde çocukların güvenliği için koordinasyonu artırmaya ve denetimlerde hassasiyet göstermeye devam edeceğini bildirdi.

OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ İSTİŞARE TOPLANTINDA BULUŞTU