Niğde'den başarıya yatırım: başkan Özdemir'den YKS ilk 1000'e giren öğrencilere destek

Niğde Belediyesi'nden gençlere destek

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye genelinde ilk 1000'e girme başarısı gösteren öğrenciler için düzenlenen özel ödül töreninde gençlerle ve aileleriyle bir araya geldi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

ödül ve maddi destek:

Niğde Belediyesi, dereceye giren 10 başarılı öğrenciye her birine 30.000 TL tutarında eğitim desteği takdim etti. Törende konuşan Özdemir, geçen yıl ilk 1000'de 7 olan öğrenci sayısının bu yıl 10'a yükselmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti ve gençleri tebrik etti. Özdemir, "Geleceğimizi ve Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, Türkiye genelinde ilk 1000'e girerek bizleri gururlandırdılar. Hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.