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Nilüfer'de kent estetiği için üç kaçak yapı yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık ve Dağyenice'de yapılan yasal denetim sonucu 920 metrekarelik alanda bir iş yeri ve iki lüks evi hukuka uygun şekilde yıktı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Nilüfer'de kent estetiği için üç kaçak yapı yıkıldı

Nilüfer'de kaçak yapılara müdahale

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki kent estetiğini ve tarım arazilerinin korunmasını sağlamak amacıyla ruhsatsız yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Hukuki süreçleri tamamlanan yapılar için saha ekipleri ve vatandaş bildirimleri dikkate alınarak yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Yaylacık'ta işyeri yıkımı:

İlçe ekipleri ilk olarak Yaylacık Mahallesi'ne yöneldi. Önceden kanuna aykırı olduğu tebliğ edilmiş olan 700 metrekarelik iş yerinde, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkım işlemi uygulanarak yapı söküldü.

Dağyenice'de iki lüks ev kaldırıldı:

Daha sonra Dağyenice Mahallesi'ne geçen ekipler, müstakil ve lüks nitelikteki iki konutu yerinde yıkarak bölgeden kaldırdı. Yapılardan birinin taban alanı 120 metrekare, diğerinin ise 100 metrekare olarak kaydedildi; her iki yapı da iki katlıydı.

Yıkım operasyonları sırasında sağlık, zabıta ve polis ekipleri hazır bulundu; tüm güvenlik tedbirleri alındı ve işlem herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. Belediye yetkilileri, vatandaş ihbarlarının ve saha tespitlerinin takip edileceğini vurguladı.

İzleme ve hukuki süreç:

Nilüfer Belediyesi, verimli tarım arazileri ile kentin estetik yapısını bozduğu tespit edilen ruhsatsız yapıların yasal mevzuat çerçevesinde tespit ve takibini sürdürecek. Belediye, hem saha ekiplerinin hem de halkın bildirimlerinin sürece katkı sağladığını belirtti ve benzer uygulamaların devam edeceğini duyurdu.

NİLÜFER BELEDİYESİ KAÇAK YAPILARLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAYLACIK VE DAĞYENİCE MAHALLELERİNDE 920...

NİLÜFER BELEDİYESİ KAÇAK YAPILARLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAYLACIK VE DAĞYENİCE MAHALLELERİNDE 920 METREKARE ALANDA BİR İŞ YERİ İLE 2 LÜKS EVİ YIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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