Mersin'de yaşam alanları yenileniyor: büyükşehir projeleri şehri dönüştürüyor

kentsel dönüşüm ve sosyal hayatın güçlenmesi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirilen, yapımı süren ve planlanan projelerle vatandaşlara yeni buluşma, dinlenme ve etkinlik alanları sunmayı hedefliyor. 2019 yılından bu yana başlayan çalışmalar; tarihi yapıların restorasyonu, yeni meydan ve yaşam merkezlerinin oluşturulması ile kentin altyapı ve su yönetimine yönelik düzenlemeleri kapsıyor. Projeler Anamur’dan Tarsus’a kadar yayılıyor ve her ilçede farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor.

müftü deresi yaşam vadisi: doğa, spor ve su yönetimi bir arada:

Kentin en kapsamlı çalışmaları arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi, üç etap halinde planlanmış olup toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Projede yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk oyun grupları ve seyir teraslarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alacak. Ayrıca proje kapsamında taşkın koruma çalışmaları uygulanarak kentin altyapı ve su yönetimine katkı sağlanması planlanıyor. Vadi boyunca oluşturulacak meydanlar ve su kenarı yolları, bölgeye yeni bir kent yaşamı dokusu kazandırmayı amaçlıyor.

tarihi dokunun korunması ve yeni kültür merkezleri:

Tarihi Kasaplar Çarşısının restorasyonuyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında sebze ve meyve satışı için kullanılan ve sonrasında çarşı haline gelen yapı, özgün mimarisine uygun şekilde yeniden düzenlenecek. Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek restorasyon, çarşının tarihî kimliğini korumaya odaklanıyor.

Tarsus’ta ise Şelale Otel alanına yapılacak Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi kültürel faaliyetler için geniş kapasite sunacak: projede 500 kişilik açık ve 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 toplantı salonu, 464 kişilik çok amaçlı salon, 2 sergi salonu ve 2 eğitim atölyesi bulunacak. Ayrıca 630 metrekare restoran, 6 bin 440 metrekare açık etkinlik alanı, 5 bin metrekare yeşil alan ve 90 araç kapasiteli otopark planlanıyor. Yaklaşık 23 bin metrekare büyüklüğündeki Altaylılar Yerleşkesi ise spor salonu, yarı olimpik açık yüzme havuzu ve çocuk kampüsü gibi olanaklar içerecek.

ilçe ölçeğinde yaşam merkezleri ve meydanlar:

Mezitli ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Mezitli Kent Meydanı, vatandaşların bir araya gelip sosyalleşebileceği, etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir merkez sunacak. İlçe estetiğini güçlendirmeyi amaçlayan proje, günlük kullanım ve kültürel programlar için tasarlanıyor. Bunun yanında Karaduvar Sosyal Yaşam Merkezi, Anamur Çocuk Kampüsü ve Bozyazı Sosyal Yaşam Merkezi projelerinde de çalışmalar sürüyor; bu projelerle ilçelerde sosyal ve kültürel altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Genel olarak Büyükşehir’in programı, kent içi yeşil alanların artırılması, tarihî dokunun korunması, afet ve su yönetimine yönelik altyapı iyileştirmeleri ile sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasını içeriyor. Bu projeler tamamlandığında Mersin’in farklı noktalarında yaşam kalitesinde, kent estetiğinde ve kültürel etkinlik kapasitesinde belirgin bir artış öngörülüyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ, YAPIMINI SÜRDÜRDÜĞÜ VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI PROJELERLE SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAŞAMA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYOR.