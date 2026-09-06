Nilüfer'de şarj istasyonu yangını bir daireye sıçradı

Bursa'da şarj istasyonu yangını kontrol altına alındı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli araç şarj istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, istasyonun bulunduğu alana yakın bir daireye sıçradı.

yangının seyri:

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler hızla olay yerine ulaştı. Alevler, istasyon çevresinde kısa sürede yayıldı ancak yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrollü şekilde söndürüldü ve çevredeki diğer dairelere ile binalara sıçraması engellendi. Yetkililer, olayla ilgili olarak başlatılan teknik inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNDA ÇIKAN YANGIN DAİREYE SIÇRADI