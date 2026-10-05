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Sanayi odası temsilcilerinden Çerçioğlu'na nezaket ziyareti

Özlem Çerçioğlu, Seda Sarıbaş ve Aydın Sanayi Odası temsilcileri Gökhan Maraş ile Hakkı Gözlüklü bir araya gelerek Aydın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sanayi odası temsilcilerinden Çerçioğlu'na nezaket ziyareti

Görüşme notları

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte Aydın Sanayi Odası yönetimini ağırladı. Toplantıda AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Hakkı Gözlüklü hazır bulundu.

Ziyaretin amacı:

Maraş ve Gözlüklü, Çerçioğlu'nu Aydın'da yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Görüşme nezaket ve değerlendirme niteliğinde gerçekleşti.

Karşılıklı değerlendirme ve teşekkür:

Başkan Çerçioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti. Taraflar kısa sohbetler ve iyi dileklerle buluşmayı tamamladı, iş birliği olanaklarına ilişkin genel görüş alışverişinde bulunuldu.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AYDIN SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AYDIN SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖKHAN MARAŞ VE HAKKI GÖZLÜKLÜ’YÜ AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ SEDA SARIBAŞ İLE BİRLİKTE AĞIRLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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