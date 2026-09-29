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Nitelikli hırsızlıktan hükümlü M.D. jandarma operasyonuyla yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli hırsızlık suçundan 11 yıl 3 gün hapis cezası bulunan M.D.'yi yakaladı ve adli makamlara sevk etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nitelikli hırsızlıktan hükümlü M.D. jandarma operasyonuyla yakalandı

Operasyon ve yakalama:

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında yakalama kararı bulunan M.D. isimli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında, "nitelikli hırsızlık" suçundan verilen ve kesinleşen 11 yıl 3 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

hukuki süreç ve çalışmalar:

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. JASAT ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

IĞDIR’DA 11 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

IĞDIR’DA 11 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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