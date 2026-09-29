Nitelikli hırsızlıktan hükümlü M.D. jandarma operasyonuyla yakalandı

Operasyon ve yakalama:
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında yakalama kararı bulunan M.D. isimli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında, "nitelikli hırsızlık" suçundan verilen ve kesinleşen 11 yıl 3 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.
hukuki süreç ve çalışmalar:
Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. JASAT ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
IĞDIR’DA 11 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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