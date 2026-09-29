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Ambulans yolunu kapatan araç hastanede tepkilere yol açtı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ambulans girişini kapatan araç sahibine ulaşılamayınca polis aracı çekiciyle kaldırdı, cezai işlem uygulandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ambulans yolunu kapatan araç hastanede tepkilere yol açtı

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman merkezde bulunan ve yaklaşık 617 bin nüfusa hizmet veren Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ambulans girişine bir sürücünün aracı park etmesi sağlık çalışanları ve ekipler arasında tepki oluşturdu. Park edilen araç, ambulansların giriş ve çıkışını engelleyerek acil müdahale süreçlerinde zaman zaman zorluklara neden oldu.

Hastane önündeki bu ihlal, acil servis erişiminin önemini bir kez daha gündeme getirdi ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını kesintiye uğrattı.

polis müdahalesi:

Ambulans girişine park edilen araç nedeniyle durum polise bildirildi. Araç sahibine ulaşılamaması üzerine gelen polis ekipleri, söz konusu aracı çekiciyle kaldırdı ve araç sahibine cezai işlem uygulandığını bildirdi.

erişim hatırlatması:

Hastane önünde ambulans yollarının açık tutulmasının hayati öneme sahip olduğu vurgulanırken, benzer ihlallerin hasta erişimini olumsuz etkilediği gözler önüne serildi.

ADIYAMAN’DA, AMBULANS GİRİŞİNE ARACINI PARK EDİP KENDİSİNE ULAŞILAMAYAN SÜRÜCÜ PES DEDİRTTİ....

ADIYAMAN’DA, AMBULANS GİRİŞİNE ARACINI PARK EDİP KENDİSİNE ULAŞILAMAYAN SÜRÜCÜ PES DEDİRTTİ. TEPKİLERE NEDEN OLAN ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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