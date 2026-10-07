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Nusret-2026 davet tatbikatı İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de başladı

NUSRET-2026 Davet Tatbikatı, 6-16 Ekim 2026'da İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de başladı; NATO SNMCMG-2 ve Karadeniz MCM unsurları da katılıyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Nusret-2026 davet tatbikatı İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de başladı

NUSRET-2026 tatbikatı başladı

Türkiye ev sahipliğinde 6-16 Ekim 2026 tarihleri arasında İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli’de icra edilecek NUSRET-2026 Davet Tatbikatı resmen başladı. Tatbikatın basın brifingi, Alsancak Limanı’na demirleyen TCG SALİHREİS gemisinde düzenlendi ve Türk ile yabancı askeri personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Brifinge, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay Tolga Ağra, 1’inci Arama Tarama Filotillası Komodoru Deniz Albay Kürşat Kurnaz ve TCG SALİHREİS Komutanı Deniz Kurmay Albay Erhan Akargöl başta olmak üzere çok sayıda askeri yetkili katıldı.

katılımcılar ve harekat unsurları:

Resmî açıklamaya göre tatbikatta 20 gemi, 5 hava aracı ve çeşitli insansız sistemler görev alacak. Milli unsurların yanında NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) unsurları da iştirak ediyor.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, Türkiye’den tatbikata 13 yüzer unsur ile 2 helikopter ve 1 insansız hava aracı katılacağını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 görev uçuşu F-16 desteğinin sağlanacağını ve toplamda 870 personelin görev alacağını bildirdi. Türk unsurları arasında 1 fırkateyn, 1 tank çıkarma gemisi, 1 korvet, 1 karakol gemisi, 7 mayın avlama gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot yer alıyor.

SNMCMG-2 çatısı altında Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan deniz kuvvetlerine bağlı 4 mayın avlama ve 1 lojistik destek gemisi İzmir Körfezi’nde iştirak edecek. Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine yönelik olarak 2 Temmuz 2024 tarihinde kurulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ise bir komuta kontrol gemisi ve 3 mayın avlama gemisi ile Karadeniz Ereğli’de görevlendirilecek.

Mayın gemilerinin dışında ABD, Belçika, Hollanda, Kuveyt, Romanya ve Umman deniz kuvvetlerine ait 6 sualtı savunma timi, İzmir Ilıksu sahilinde çok sığ sularda mayın avlama harekatı icra edecek. Yetkililer, tatbikata 24 ülkeden 7 gemi, 59 EOD tim personeli ve 30 misafir gözlemcinin de iştirak ettiğini bildirdi.

tatbikatın üç safhası ve hedefleri:

Tatbikat, mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini kapsayan üç safha halinde icra edilecek. Tuğamiral Osman Çevik, birinci safhada kuvvet entegrasyonu, liman eğitimleri ve Mayın Döküş Harekatı (MD) gerçekleştirileceğini bildirdi.

İkinci safhada Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) harekatı, denizde nizam halinde fotoğraf çekimi ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri planlanıyor. MKT kapsamında dökülen mayınlar mayın avlama gemilerinin sonarları ile tespit edilecek; tespit edilen mayınlar Mayın Harbi Dalgıçları ve otonom sualtı araçları tarafından teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Çok sığ sulardaki (10 metreye kadar) mayın tespit ve teşhisi ise SAS komandoları ve İnsansız Otonom Sualtı Araçları (AUV) tarafından yapılacak.

Tatbikat süresince ayrıca gemilere yönelik asimetrik tehditler ve hava hedeflerine karşı Kuvvet Koruma eğitimleri de icra edilecek. Üçüncü safhada ise tatbikat sonu değerlendirmesi gerçekleştirilecek ve İzmir ile Karadeniz Ereğli liman ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından tatbikat 16 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Brifingin ardından Alsancak Limanı’nda 16 savunma sanayi firması stant açarak ürün ve kabiliyetlerini sergiledi; bu firmalar tatbikatla eş zamanlı olarak gözlem ve tanıtım imkânı buldu.

NUSRET-2026 Davet Tatbikatı başladı

NUSRET-2026 Davet Tatbikatı başladı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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