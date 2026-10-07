Elit Andaç Çam Nilüfer’de gençlerle ve emekçilerle şiiri buluşturdu

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 Yılın Yazarı Sennur Sezer etkinlikleri kapsamında tiyatro ve dizi oyuncusu Elit Andaç Çam gün boyu süren bir programla hem liselilerle hem de fabrika işçileriyle bir araya geldi. Etkinlikler, Koza Kütüphane söyleşisi ve Marmarabirlik’teki Fabrika Okumaları oturumuyla iki farklı atmosferde şiirin ve söyleşinin buluşmasını sağladı.

koza kütüphane buluşması:

Programa ilk olarak Koza Kütüphanede başlayan Çam, liseli öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide Sennur Sezerden seçki şiirler okudu ve gençlerin merak ettikleri soruları yanıtladı. Nilüfer Kent Tiyatrosu’nda rol aldığı Romeo ve Juliet oyununu anımsatan sanatçı, Nilüfer seyircisinin kendisinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Gençlere kendi ilgi alanlarını keşfetmeleri ve hedeflerini içlerinden gelen yönlendirmeyle belirlemeleri telkininde bulunan Çam, oyunculuğun ve sanatın temelinde merak duygusu ile güçlü bir hikaye anlatımının yattığını vurguladı.

fabrika okumaları ve emek vurgusu:

Söyleşinin ardından Marmarabirlik tesislerine geçen Elit Andaç Çam, fabrika işçileriyle öğle yemeğinde aynı masayı paylaştı; yemeğin ardından düzenlenen toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız da katıldı. Çam, Sennur Sezer’in Direnç ve İzi Kalsın adlı eserlerinden şiirler okuyarak, kadınların emekteki yeri, çalışma hayatı ve örgütlenme üzerine katılımcılarla sohbet etti.

Sanatçı, televizyon ve sinema sektöründeki zorlu çalışma koşularına dikkat çekerek oyuncuların da birer emekçi olduğuna ve güvencesiz istihdam koşullarına karşı dayanışmanın önemine değindi. Fabrika ortamında şiir aracılığıyla kurulan bağın ve bu tür kültür etkinliklerinin çalışanlarla ortaklaştırılmasının değerli olduğuna işaret etti.

başkanın mesajı ve kapanış:

Toplantıda konuşan Başkan Şadi Özdemir, hızlı tüketim ve yoğun gündem içinde değerlerin unutulmaması için bu tür buluşmaların farkındalık yarattığını belirtti. Özdemir, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaparak, nüfus artışına rağmen sendikalı işçi sayısındaki gerilemeye dikkat çekti ve emekçilerin haklarını koruyabilmeleri için güçlü dayanışma zeminlerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ise alın teri ve emeğin değerine değinerek Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Program, Başkan Şadi Özdemir ve Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız’ın oyuncu Elit Andaç Çam’a günün anısına takdim ettiği hediyelerle sona erdi.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN "2026 YILIN YAZARI SENNUR SEZER" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA OYUNCU ELİT ANDIÇ ÇAMİ KOZA KÜTÜPHANE'DE LİSELİLERLE, MARMARABİRLİK TESİSLERİNDE İSE FABRİKA İŞÇİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK USTA ŞAİRİN ŞİİRLERİNİ SESLENDİRDİ.